Adolescente sufrió una grave reacción alérgica y está en estado delicado

Un adolescente sufrió una grave reacción alérgica alimentaria y permanece internado en estado delicado luego de ser trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. De acuerdo con la información difundida por familiares y allegados, Nehuén Ciro González -de 13 años- atravesó un severo cuadro de asfixia.

Según el relato de su entorno, la emergencia se habría desencadenado después de la ingesta accidental de un alimento que contenía lactosa, lo que habría provocado una intensa reacción alérgica. El adolescente debió recibir asistencia médica y posteriormente fue derivado desde Concepción del Uruguay hacia el centro de mayor complejidad de Concordia.

Plan de acción ante casos de anafilaxia.-

Al momento del traslado, siempre de acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, el menor no había recuperado el conocimiento. Su cuadro continúa siendo delicado y el pronóstico es reservado, mientras sus familiares aguardan novedades sobre su evolución.

Una cadena de oración por su recuperación

La situación generó una fuerte movilización entre familiares, amigos, vecinos y personas cercanas al adolescente, que comenzaron a difundir pedidos de oración y mensajes de acompañamiento.

Ante las horas críticas que atraviesa la familia, sus allegados solicitaron respeto y prudencia mientras esperan nuevos informes médicos. A través de redes sociales se multiplicaron las expresiones de solidaridad y los deseos por una pronta recuperación.

Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.-

La emergencia también volvió a instalar entre vecinos y familiares un reclamo relacionado con la atención pediátrica de alta complejidad: la posibilidad de contar con una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI Pediátrica) en Concepción del Uruguay.

Quienes impulsan el planteo sostienen que la falta de este tipo de servicio obliga, ante determinados cuadros críticos, a trasladar niños y adolescentes hacia Concordia u otros centros regionales que cuentan con mayor complejidad.

El reclamo surgió nuevamente a partir de la derivación del adolescente, aunque corresponde diferenciarlo de la atención específica recibida en este caso. La información disponible no permite establecer que el traslado haya agravado su estado ni atribuir su evolución clínica a la falta de una terapia intensiva pediátrica local.

Qué es la anafilaxia y por qué requiere atención inmediata

La anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede afectar rápidamente distintas partes del organismo. Puede producirse ante determinados alimentos, medicamentos o picaduras de insectos, entre otros desencadenantes.

Durante una reacción de este tipo, el organismo libera sustancias que pueden provocar, entre otros efectos, una constricción de las vías respiratorias. Por ese motivo, los cuadros graves constituyen una emergencia médica y pueden poner en riesgo la vida.

No obstante, en el caso del adolescente derivado a Concordia, la información difundida por su entorno habla de una grave reacción alérgica y un severo cuadro de asfixia. Hasta el momento, no se difundió públicamente un parte médico oficial que confirme el diagnóstico específico de anafilaxia ni el alimento que habría provocado el episodio.

Mientras permanece internado en el Hospital Masvernat, familiares y allegados continúan pendientes de su evolución y mantienen el pedido de acompañamiento para atravesar estas horas de incertidumbre. (con información de La Pirámide)