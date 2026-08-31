Habrá una nueva capacitación sobre anafilaxia en UADER: destacan que una respuesta rápida puede salvar vidas

Una nueva capacitación sobre anafilaxia en UADER se realizará este jueves desde las 10 en el campus universitario, destinada principalmente a licenciados en Enfermería y estudiantes o profesionales de carreras afines. La actividad forma parte de las acciones de formación y concientización impulsadas a partir de la ley provincial vinculada a Matías Colaprete, cuyos padres continúan trabajando para difundir información sobre las reacciones alérgicas graves y la necesidad de brindar una respuesta rápida.

Noemí Dalmolín, madre de Matías, explicó a Elonce que las jornadas se organizan a partir de un cronograma articulado con el Ministerio de Salud de Entre Ríos y de las solicitudes que reciben para llevar las capacitaciones a distintos sectores. La convocatoria para la actividad en UADER tuvo una importante respuesta: según señaló, los lugares disponibles se completaron prácticamente de inmediato después de habilitarse la inscripción.

Campus universitario de UADER (foto Elonce)

“La capacitación permite conocer y conocer salva vidas. Es conocimiento que no se tuvo cuando Mati”, expresó Dalmolín al destacar el objetivo que persigue la familia desde la sanción de la normativa. La jornada estará a cargo de los doctores Cecilia Cavallo y Facundo Vidal, mientras que para las próximas actividades se prevé la participación alternada de diferentes profesionales vinculados a la temática.

Nuevas capacitaciones previstas en Paraná

La jornada en UADER no será una actividad aislada. Dalmolín adelantó que el miércoles 23 de septiembre está prevista otra capacitación junto con sectores turísticos vinculados a hotelería y gastronomía. La propuesta se encuentra en etapa de organización y también comenzará a las 10 en la sede de AEHGP de calle Além 319 de Paraná.

Además, ya se concretó una capacitación en el Centro de Salud de Puerto Viejo, desde donde se trabaja para extender la formación dentro de su área programática. La próxima actividad de ese esquema está prevista para el sábado 26, a las 10, en un instituto ubicado en calle Corrientes 163, según detallaron durante la entrevista.

Matías Colaprete, víctima mortal de un caso de anafilaxia.-

El padre de Matías Colaprete, por su parte, remarcó que la familia decidió continuar trabajando después de la promulgación de la ley y sostuvo que uno de los principales desafíos es que la comunidad pueda reconocer una situación de anafilaxia y actuar rápidamente. “Desde que salió la ley no nos hemos quedado de brazos cruzados, todo lo contrario. Hemos seguido trabajando codo a codo con la mamá de Matías porque entendemos que esto hay que visibilizarlo, porque hay que tomar conciencia, porque hay que concientizar y porque hay que dar a conocer y capacitar a las personas”, expresó a Elonce.

En ese sentido, explicó que una reacción alérgica severa requiere una intervención urgente y vinculó ese trabajo de concientización con la experiencia que atravesó su familia. “No queremos que otra persona del territorio entrerriano le pase lo que le pasó a nuestro hijo, que lamentablemente no tuvo una respuesta de las que se pueden dar”, manifestó.

También mencionó diferentes situaciones que pueden desencadenar una reacción alérgica grave, entre ellas la picadura de un insecto, determinados alimentos o medicamentos. “Hay una solución, hay una salida, pero tiene que estar al alcance de cada uno de nosotros y la respuesta tiene que ser inmediata”, sostuvo.

Habrá una nueva capacitación sobre anafilaxia en UADER: destacan que una respuesta rápida puede salvar vidas

Registraron 162 intervenciones por anafilaxia

Durante la entrevista, los padres de Matías señalaron que, de acuerdo con información que recibieron de los profesionales con los que trabajan, ya fueron registrados 162 casos de anafilaxia en los que se pudo intervenir y las personas lograron sobrevivir.

Como ejemplo reciente mencionaron un episodio ocurrido en Villa Urquiza. Según relató el padre de Matías, un enfermero detectó una situación compatible con anafilaxia y se comunicó con el doctor Mauro González, quien desde Paraná brindó indicaciones para actuar. “Él desde acá de Paraná le brindó todos los detalles que tenía que hacer en forma inmediata y pudieron darle respuesta a esta persona”, contó.

El entrevistado aclaró que desconocía qué había provocado aquella reacción, pero destacó que la asistencia pudo realizarse a tiempo. El caso, indicó, se incorporaría a las estadísticas de intervenciones que vienen siguiendo los profesionales involucrados en las acciones de prevención y capacitación.

Paralelamente, Dalmolín adelantó que la provincia trabaja, mediante la Secretaría de Modernización, en el desarrollo de una página destinada a concentrar información sobre la temática. La familia también impulsa la conformación de una asociación con la intención de ampliar las capacitaciones, articular acciones con diferentes sectores y fomentar el conocimiento sobre el uso de adrenalina ante cuadros de anafilaxia.

Los padres de Matías agradecieron el acompañamiento del Ministerio de Salud y de los médicos que participan de las jornadas, y ratificaron que continuarán impulsando actividades en distintos ámbitos. El objetivo, remarcaron ante Elonce, es que cada vez más personas conozcan qué es la anafilaxia, puedan identificar una emergencia y sepan que una actuación adecuada y oportuna puede resultar determinante.