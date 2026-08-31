Nunca revisó su boleta del Quini 6 y perdió un premio de $143 millones

Un apostador ganó $143.739.755,39 en el Quini 6, pero nunca se presentó a cobrar el premio. El plazo para acreditar la jugada venció el lunes 24 de agosto y el dinero quedó sin adjudicar.

El ticket había sido vendido en la agencia 069, ubicada dentro de una sucursal del supermercado La Anónima de Neuquén capital. Pese a la difusión del resultado, ninguna persona acudió al local con la boleta ganadora.

La propietaria de la agencia, Alejandra Salgado, consultó durante varios días a sus clientes habituales para saber si habían controlado sus apuestas. Sin embargo, todos afirmaron haber revisado los números sin obtener el premio.

El sorteo aniversario del Quini 6

La jugada correspondió al sorteo extraordinario realizado el domingo 9 de agosto por el 38º aniversario del Quini 6. En esa oportunidad se puso en juego un pozo equivalente a tres millones de dólares libres de impuestos.

Como ninguna apuesta consiguió los seis aciertos, la modalidad Siempre Sale distribuyó el dinero entre los participantes que habían alcanzado la mayor cantidad de coincidencias.

En total, 44 boletas acertaron cinco números y recibieron una parte del pozo. Una de ellas fue la registrada en la agencia neuquina, a la que le correspondieron más de 143 millones de pesos.

El ganador nunca apareció

Los números sorteados fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16. Para acceder al dinero era indispensable presentar el comprobante original dentro del plazo establecido.

La agencia sostuvo durante 23 años de actividad haber comercializado numerosas apuestas premiadas, pero ninguna por una cifra de esta magnitud. La noticia había generado expectativa entre sus clientes.

La identidad de quien realizó la jugada nunca pudo establecerse. Tampoco se conoce si el titular perdió la boleta, olvidó controlar los resultados o desconocía que había obtenido cinco aciertos.

Qué ocurrirá con el premio

Una vez vencido el plazo, el apostador perdió el derecho a reclamar los $143.739.755,39. La suma no puede ser entregada sin la presentación del ticket ganador.

El dinero correspondiente al premio no cobrado será acumulado y destinado a próximos sorteos del Quini 6, de acuerdo con lo informado tras finalizar el período habilitado para reclamarlo.

La boleta fue la única constancia válida para realizar el trámite. Al no ser presentada antes del vencimiento, el premio quedó definitivamente sin cobrar y regresará al fondo de futuros juegos.