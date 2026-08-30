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Sociedad Sorteo del domingo

Quini 6: 29 apostadores se llevaron más de $17 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.500 millones de pesos.

30 de Agosto de 2026
El Quini 6 repartió varios millones a lo largo y ancho del país.
El Quini 6 repartió varios millones a lo largo y ancho del país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.500 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.500 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 07-23-45-14-22-40. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.237.601.534.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-40-38-36-11-05. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.597.180.007.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 05-00-10-26-20-28. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $5.975.010.922.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-36-14-06-37-21. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38. Uno es de Entre Ríos. El resto se repartió en Santa Fe (6), Salta (1), La Pampa (1), Capital Federal (2), Buenos Aires (8), Córdoba (7), Corrientes (2) y Misiones (1).

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.525 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $131.147,54. Elonce.com

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