Septiembre llega con aumentos: cuánto subirán prepagas, alquileres y servicios

Los aumentos de septiembre volverán a modificar los gastos fijos de los hogares argentinos desde este martes 1º, con incrementos previstos en medicina prepaga, alquileres y diferentes servicios. Algunas subas ya fueron definidas, mientras que en otros casos todavía resta conocer los cuadros tarifarios que determinarán los valores finales.

El escenario estará nuevamente atravesado por la evolución de la inflación. El INDEC informó que los precios aumentaron 2,1% durante julio y acumularon una variación del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026. Ese índice funciona como referencia directa para determinados contratos y también influye sobre diferentes mecanismos de actualización.

Los incrementos no responden a un único criterio. Mientras algunos servicios utilizan fórmulas automáticas de actualización, otros dependen de decisiones regulatorias o empresariales. Por eso, el impacto final será diferente según el consumo, el prestador y las condiciones contractuales de cada usuario.

Prepagas aumentarán hasta 3,11% en septiembre

Las empresas de medicina prepaga ya informaron sus nuevos valores a la Superintendencia de Servicios de Salud. Las cuotas tendrán incrementos que oscilarán aproximadamente entre el 1,9% y el 3,11%, según la compañía, el plan contratado y, en algunos casos, la región.

OSDE aplicará incrementos de entre 1,9% y 2,3%; Avalian aumentará 2,5%; Hospital Italiano, 2,1%; y Hospital Alemán, 2,36%. Swiss Medical definió una actualización del 2,2%, mientras que Sancor Salud tendrá aumentos de entre 2,41% y 3,11%.

Por su parte, Galeno aplicará subas de entre 2,3% y 2,8%, mientras que Omint tendrá un incremento que llegará hasta el 2,9%. Dependiendo de la empresa y las características del plan, las actualizaciones también podrán trasladarse a los copagos.

Alquileres: cuánto podría subir un contrato de $650.000

En el caso de los alquileres, no existe un porcentaje único de aumento para septiembre. Los contratos que establecieron actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor deberán aplicar la inflación acumulada correspondiente al período pactado entre propietarios e inquilinos.

El monto dependerá entonces de la frecuencia establecida en cada contrato. Entre las modalidades utilizadas aparecen las actualizaciones trimestrales y cuatrimestrales, por lo que el porcentaje será diferente según los meses que deban computarse.

Tomando como ejemplo un alquiler actual de $650.000, una actualización trimestral del 6,22% llevaría el monto a aproximadamente $690.461. En cambio, si corresponde un ajuste cuatrimestral del 8,99%, el nuevo valor se ubicaría en torno a los $708.413.

Luz y gas tendrán nuevos valores

Las facturas de electricidad y gas también tendrán modificaciones durante septiembre, aunque los porcentajes definitivos mencionados para Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN todavía no habían sido publicados.

Como referencia, durante agosto la actualización había sido del 1,78% para Edenor y del 1,71% para Edesur. Los nuevos cuadros tarifarios son difundidos oficialmente a fines de cada mes.

Además, desde septiembre se producirá otro cambio que puede repercutir sobre determinadas facturas: el tope de consumo eléctrico subsidiado bajará de 300 kWh a 150 kWh. Por ese motivo, el impacto para algunos usuarios podría no limitarse únicamente a la actualización tarifaria.

Qué ocurrirá con las tarifas de agua

El servicio de agua de AySA también tendrá cambios. Desde septiembre dejará de aplicarse el tope del 3% mensual que estuvo vigente entre mayo y agosto, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

El nuevo valor dependerá de la fórmula de actualización automática basada en el denominado Coeficiente de Modificación K. La diferencia es que el resultado ya no estará limitado por el techo que contuvo las actualizaciones durante los cuatro meses anteriores.

El ERAS, además, rechazó un pedido presentado por AySA para aplicar desde septiembre un recupero adicional del 1% mensual. El organismo consideró que la compañía no había aportado la documentación económico-financiera necesaria para justificar ese incremento.

Los aumentos y el impacto sobre la inflación

La nueva ronda de incrementos llegará mientras la inflación continúa funcionando como una de las principales referencias para contratos y mecanismos de actualización. El IPC de julio fue del 2,1% y el acumulado durante los primeros siete meses alcanzó el 19,3%.

El efecto concreto de los servicios regulados sobre los índices de precios dependerá de los porcentajes que finalmente entren en vigencia y de su ponderación dentro de la medición. Por ese motivo, con los datos disponibles todavía no puede establecerse cuánto aportarán específicamente las subas de septiembre a la inflación del mes.

Los aumentos de septiembre, en definitiva, volverán a sumar presión sobre el presupuesto familiar. Prepagas y alquileres ya permiten anticipar parte del impacto, mientras que los usuarios deberán conocer los nuevos cuadros tarifarios para determinar cuánto representarán finalmente los cambios en los servicios.