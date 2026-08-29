El Mercosur negocia con Vietnam y Uruguay busca abrir el mercado de carne

Las conversaciones técnicas son encabezadas por Argentina en representación del Mercosur

El Mercosur y Vietnam iniciaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial preferencial, con una primera ronda presencial que abre una nueva etapa en el vínculo entre el bloque sudamericano y el país asiático.

Las conversaciones técnicas son encabezadas por Argentina en representación del Mercosur y buscan avanzar sobre las bases acordadas a fines de diciembre. El objetivo es ampliar el intercambio comercial mediante la reducción de aranceles y la eliminación de medidas no arancelarias que dificultan el acceso a los mercados.

“Tuve la satisfacción de recibir a los equipos de trabajo en la primera ronda presencial de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y Vietnam”, anunció el canciller argentino, Pablo Quirno.

El proceso involucra a los cuatro países miembros del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que acordaron negociar con Vietnam un acuerdo compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Uruguay pone el foco en la carne bovina

Para Uruguay, el acercamiento comercial tiene especial relevancia por las gestiones que lleva adelante para ingresar con carne bovina al mercado vietnamita.

A mediados de agosto, una delegación uruguaya visitó Vietnam con el objetivo de acelerar las negociaciones para obtener la habilitación sanitaria de la carne

bovina. El gobierno pretende cerrar ese proceso antes de finalizar 2026.

La delegación estuvo encabezada por la vicecanciller Valeria Csukasi, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, y los presidentes del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, y del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.

Las conversaciones bilaterales se encuentran centradas en la definición de los protocolos sanitarios, mientras que Uruguay apunta a alcanzar un acuerdo antes de fin de año.

“Aspiramos poder llegar a ese momento con algún objetivo ya firmado, un acuerdo de habilitación de la carne bovina”, había señalado Carámbula.

La cuestión arancelaria todavía no fue abordada en las conversaciones bilaterales y quedó vinculada a la negociación comercial que ahora lleva adelante el Mercosur con Vietnam.

Vietnam, un mercado estratégico

El país asiático tiene una creciente importancia para el comercio regional. En el caso de Argentina, Vietnam ya representa el sexto destino de sus exportaciones, con un intercambio cercano a los 4.000 millones de dólares anuales.

Durante 2025, el comercio bilateral argentino-vietnamita dejó un superávit de aproximadamente 1.400 millones de dólares para Argentina.

El eventual acuerdo entre el Mercosur y Vietnam busca ampliar ese intercambio mediante la reducción de aranceles y el abordaje de barreras no arancelarias que actualmente condicionan el acceso a los respectivos mercados.

Para Uruguay, la apertura vietnamita permitiría sumar un nuevo destino para la producción cárnica y profundizar su inserción comercial en el sudeste asiático.

Carne, lácteos y otros productos

La estrategia uruguaya no se limita a la carne bovina. El gobierno también pretende avanzar en oportunidades comerciales para los productos lácteos, la carne ovina y la carne aviar.

En el sector lácteo todavía no existe un flujo comercial sostenido con Vietnam, aunque ya se concretaron operaciones puntuales de manteca y suero.

El acercamiento con Vietnam forma parte de una estrategia más amplia de Uruguay para ampliar su presencia en los mercados del sudeste asiático. En febrero, el país consiguió la habilitación para exportar productos lácteos a Indonesia y busca avanzar también con la carne bovina, productos pesqueros y cítricos.