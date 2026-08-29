Un paranaense fue semifinalista del Mundial de Tango junto a una joven de Gualeguaychú

El bailarín Luis Ángel Rojas, de la ciudad de Paraná, se convirtió en semifinalista del Tango BA Festival y Mundial 2026 junto a Ingrid Iregui, representante de Gualeguaychú. La pareja compitió este sábado 29 de agosto en Buenos Aires en busca de un lugar en la gran final. Tras presentarse, obtuvieron un promedio de 8.150.

El dúo llegó a esta instancia luego de obtener el primer puesto en la categoría Tango Pista durante la preliminar oficial realizada en Gualeguaychú, resultado que les otorgó el pase al certamen internacional.

Sobre las actividades

El Festival y Mundial de Tango BA reúne cada año a bailarines de Argentina y de distintos países, siendo la competencia más importante del circuito tanguero a nivel mundial. Alcanzar las semifinales representa un importante reconocimiento al trabajo y la trayectoria de ambos artistas.

“Buenos Aires es la capital mundial del tango, pero lo más importante es que el tango se ha vuelto mundial. Conquistó cada rincón del planeta y sigue transformándose, combinando a los clásicos con los nuevos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, destacó que el festival reúne a artistas y bailarines provenientes de distintos lugares del mundo y que la programación se extiende por distintos barrios porteños.

El cierre en el Teatro Colón

El cierre de los espectáculos será este domingo 30 de agosto a las 20 en el Teatro Colón, ubicado en Libertad 621. La jornada contará con un concierto del Sexteto Mayor e invitados.

El programa incluirá además las presentaciones de Ryota Komatsu Quinteto, la Camerata Argentina y José “Pepe” Colángelo.

Las semifinales de las competencias de baile de Tango BA Mundial se desarrollarán entre este sábado 29 y domingo 30 de agosto en la Usina del Arte, en Caffarena 1, desde las 12.

De estas instancias surgirán las parejas que participarán de las finales de las dos categorías principales del campeonato.

El domingo también se realizará una Gran Milonga de Cierre, de 17 a 20.30, en el Salón Mayor de la Usina del Arte. La propuesta incluirá una clase y exhibición a cargo de Natacha Poberaj y Jesús Velázquez, pista abierta y musicalización de DJ Brian Mujica.

Desde las 20 se presentará Fabio Hager Sexteto y actuarán cuatro parejas consagradas en ediciones anteriores del Mundial de Tango.

Las finales serán en el Teatro Gran Rex

Las instancias decisivas del Mundial de Tango se llevarán a cabo en el Teatro Gran Rex, ubicado en avenida Corrientes 857. La final de Tango de Pista será el martes 1° de septiembre desde las 19, mientras que la final de Tango Escenario tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, también desde las 19.

A estas instancias accederán las parejas clasificadas durante las semifinales desarrolladas en la Usina del Arte.