El gobernador recorrió la 43° Expo Rural de Colón y destacó las políticas de acompañamiento al sector productivo

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la 43° Exposición Rural de Colón, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural, en Colonia San Miguel. Allí, destacó la importancia del vínculo entre el Estado y el sector productivo para "facilitarle la vida al productor".

Durante su recorrida, el mandatario sostuvo que el campo "es el principal sector de la generación de riqueza y empleo en la provincia", y remarcó que el rol del Estado debe ser facilitar las condiciones para que los productores puedan desarrollar su potencial. En ese sentido, señaló la necesidad de "seguir bajando los impuestos, eliminar las retenciones, seguir desregulando y facilitándole la vida al productor", como se viene haciendo, por ejemplo, con el Documento Único de Tránsito.

En esa línea, destacó el potencial del sector productivo: "Somos una provincia con una enorme capacidad de producir proteína vegetal en animal y lo estamos demostrando todo el tiempo", aseguró y señaló que aún los márgenes de utilidad siguen siendo bajos como consecuencia de la presión impositiva y de los problemas que existen en materia de competitividad.

"Todos esos costos terminan afectando al productor, arrancando por las retenciones", reconoció, y aseguró que esa es una de las razones de su "insistencia" para que el Gobierno nacional continúe con la reducción de las mismas.

Asimismo, Frigerio se refirió al estado de rutas y caminos y destacó las intervenciones en rutas nacionales y el avance en las provinciales. En ese marco reiteró el anuncio realizado sobre la incorporación de maquinaria para Vialidad. "Estamos a punto de hacer la compra más importante probablemente de la historia de Vialidad en términos de camiones, retroexcavadoras y motoniveladoras", y precisó que la primera parte comenzará a llegar en septiembre.

Por último, el gobernador mencionó la posibilidad de avanzar con la ley de consorcios para mejorar el mantenimiento de los caminos de la producción. Planteó la necesidad de profundizar la descentralización y otorgar un mayor protagonismo a los municipios y a los frentistas, "porque están más cerca y tienen más capacidad de control".

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, y el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, Gustavo Chaulet y Raúl Mohr.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Colón, Gustavo Chaulet, valoró especialmente la presencia del gobernador y señaló que se trata de una visita "muy esperada que nos enorgullece". Además, destacó el esfuerzo de productores, emprendedores, cabañeros y trabajadores que, incluso frente a las dificultades climáticas, continúan apostando por la actividad.

Asimismo, expresó su respaldo al reclamo por la eliminación de las retenciones y al mejoramiento de los caminos: "Lo que sabemos hacer acá es producir y necesitamos ese acompañamiento y ese tipo de estímulos", concluyó.

Mientras que, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el acompañamiento del gobierno provincial a las exposiciones rurales y al sector productivo. "Estamos en todas las rurales de la provincia, en todas las exposiciones donde los productores vienen con sus animales y los proveedores con maquinaria", señaló y remarcó que esos encuentros permiten escuchar las problemáticas del sector, entre ellas las vinculadas a los caminos, y observar también una actividad.