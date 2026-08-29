Rogelio Frigerio inauguró obras y entregó ambulancias en dos hospitales entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio entregó ambulancias cero kilómetro a hospitales de Basavilbaso y Rosario del Tala. Durante la recorrida también inauguró obras de ampliación y refuncionalización en el establecimiento sanitario.

Las unidades fueron destinadas al Hospital Sagrado Corazón de Jesús y al Hospital San Roque. Ambas fueron donadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El mandatario estuvo acompañado por autoridades provinciales y municipales, directivos hospitalarios y representantes legislativos. En cada institución recorrió las instalaciones y dialogó con sus trabajadores.

Las obras inauguradas en Basavilbaso

En el Hospital Sagrado Corazón de Jesús se ejecutaron trabajos de ampliación, reestructuración y refuncionalización por $175,3 millones. La inversión fue financiada mediante partidas extraordinarias del Ministerio de Salud.

Alrededor del 60% de las tareas estuvo a cargo de la Cuadrilla de Conservación de la cartera sanitaria. Las intervenciones permitieron recuperar espacios, reorganizar los circuitos de atención y ampliar la capacidad operativa.

Las mejoras incluyeron una Guardia Externa independiente para emergencias, dos salas de internación y la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva, que ahora dispone de cuatro camas. También fueron relocalizadas las áreas de Maternidad, Laboratorio, Hemoterapia y administración, además de incorporarse consultorios y un espacio de Quimioterapia.

Una ambulancia para cada hospital

Rogelio Frigerio entregó al hospital de Basavilbaso una ambulancia DFSK C35 destinada a traslados urbanos de mediana complejidad. La unidad cuenta con desfibrilador externo automático y un tablero de oxígeno equipado con tubo de transporte.

El vehículo reemplazará a una ambulancia de 2014, que será reacondicionada y destinada a otra institución. El gobernador agradeció la colaboración de la CTM de Salto Grande en la incorporación del móvil.

En Rosario del Tala, el Hospital San Roque recibió una ambulancia Citroën Jumpy, también preparada para realizar traslados de mediana complejidad. La unidad permitirá reforzar la cobertura sanitaria en la cabecera departamental.

Proyectan continuar con las mejoras

Durante su visita al Hospital San Roque, Frigerio reconoció que el edificio todavía presenta problemas de infraestructura. El mandatario indicó que las intervenciones deberán continuar para solucionar las deficiencias existentes.

El gobernador afirmó que el plan provincial ya alcanzó a más del 60% de los hospitales entrerrianos y señaló que el objetivo es intervenir la totalidad de los establecimientos. También remarcó la necesidad de sostener tareas periódicas de conservación.

Acompañaron a Rogelio Frigerio el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la vicegobernadora Alicia Aluani; autoridades legislativas y los intendentes Hernán Besel y Juan Ramón Medina. Las ambulancias quedaron asignadas a los hospitales de ambas localidades.