Dos destinos paradisíacos suman vuelos directos desde Argentina en 2027

Los viajeros argentinos tendrán nuevos vuelos directos hacia Cartagena de Indias y Curazao durante el verano de 2027. Las dos rutas internacionales fueron incorporadas por Aerolíneas Argentinas a su programación para la próxima temporada alta.

La conexión con Cartagena de Indias comenzará a operar el 1º de enero y tendrá cinco frecuencias semanales. Los pasajes presentan un valor promedio inicial de $633.200, al que deberán sumarse los impuestos correspondientes.

Los servicios hacia Curazao comenzarán el 2 de enero, con cuatro salidas por semana. Los pasajeros podrán elegir entre el viaje directo o una alternativa con escala en Aruba, según la disponibilidad y la programación.

Cuánto costarán los pasajes

Los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Curazao tendrán tarifas desde $1.002.393. Los precios pueden variar de acuerdo con la fecha elegida, la anticipación de la compra y los servicios incluidos.

Un relevamiento realizado para viajar entre el 2 y el 11 de enero estimó que un paquete de nueve noches en Curazao parte desde los $3,4 millones por adulto. El valor incluye pasajes de ida y vuelta y alojamiento en un hotel cuatro estrellas con desayuno.

Cartagena de Indias.

Para Cartagena de Indias, un paquete de siete noches en un establecimiento con modalidad all inclusive fue calculado desde $2.445.510 por persona. Los montos corresponden a búsquedas realizadas para enero de 2027 y pueden modificarse antes de la fecha del viaje.

Qué ofrecen los nuevos destinos

Curazao es una isla ubicada en el Caribe, a aproximadamente 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Sus playas de arena blanca, aguas turquesas y cercanía con Aruba y Bonaire la convirtieron en un destino buscado dentro de la región.

Cartagena de Indias combina playas con un importante patrimonio histórico. Su Ciudad Amurallada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y concentra construcciones coloniales, plazas y calles empedradas.

Curazao.

Quienes busquen opciones de playa en el Caribe colombiano también podrán visitar la península de Barú y Playa Blanca. La nueva ruta permitirá llegar desde Argentina sin la necesidad de realizar conexiones en otros aeropuertos.

Más asientos para el verano de 2027

Con la incorporación de estos vuelos directos, Aerolíneas Argentinas proyecta ofrecer 1.508.834 asientos durante enero de 2027. La cifra representa un crecimiento interanual del 13%.

El presidente de la compañía, Fabián Lombardo, indicó que la ampliación busca acompañar la demanda turística y ofrecer nuevas alternativas internacionales. Avianca también comenzará a operar desde noviembre una ruta a Cartagena con siete frecuencias semanales.

Los interesados deberán revisar qué equipaje, servicios e impuestos incluye cada tarifa antes de concretar la compra. Las frecuencias y valores publicados pueden sufrir modificaciones según la disponibilidad y las condiciones comerciales de las aerolíneas.