Sintió un fuerte golpe en una rueda y terminó volcando con su auto en Las Cuevas

Un auto protagonizó un vuelco en la bajada Del Valle, ubicada en la localidad entrerriana de Las Cuevas. El conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios y no requirió atención médica.

El siniestro fue advertido por personal de la Comisaría Las Cuevas mientras realizaba tareas preventivas dentro de su jurisdicción. Tras recibir el aviso, los agentes se dirigieron inmediatamente hasta el lugar.

Al arribar, comprobaron que se trataba de un Toyota Corolla conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en la misma localidad.

Cómo ocurrió el vuelco

De acuerdo con la información recabada por la Policía, el automovilista circulaba por la bajada Del Valle en dirección hacia su trabajo cuando se produjo el accidente.

El conductor manifestó que, al llegar al final de una subida y antes de ingresar a una curva, sintió un fuerte golpe en la rueda delantera derecha del auto.

Como consecuencia de esa situación, perdió el control del Toyota, despistó y salió del camino. El desnivel existente en el lugar provocó posteriormente el vuelco del vehículo.

El conductor resultó ileso

Pese a las características del accidente, el hombre no presentó lesiones y manifestó que no necesitaba la asistencia de personal sanitario.

El automóvil quedó en el lugar a la espera de una grúa que permitiera retirarlo. No se informó sobre la participación de otros vehículos en el episodio.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría Las Cuevas, dependiente de la Jefatura Departamental Diamante. Se intentará determinar qué provocó el golpe en la rueda mencionado por el conductor.