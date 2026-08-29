 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Sintió un fuerte golpe en una rueda y terminó volcando con su auto en Las Cuevas

El accidente ocurrió cuando un hombre de 33 años se dirigía hacia su trabajo por la bajada Del Valle. Según relató, perdió el dominio del vehículo y terminó fuera del camino. No sufrió lesiones.

29 de Agosto de 2026
Auto volcado en Las Cuevas.
Auto volcado en Las Cuevas.

El accidente ocurrió cuando un hombre de 33 años se dirigía hacia su trabajo por la bajada Del Valle. Según relató, perdió el dominio del vehículo y terminó fuera del camino. No sufrió lesiones.

Un auto protagonizó un vuelco en la bajada Del Valle, ubicada en la localidad entrerriana de Las Cuevas. El conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios y no requirió atención médica.

 

El siniestro fue advertido por personal de la Comisaría Las Cuevas mientras realizaba tareas preventivas dentro de su jurisdicción. Tras recibir el aviso, los agentes se dirigieron inmediatamente hasta el lugar.

 

 

Al arribar, comprobaron que se trataba de un Toyota Corolla conducido por un hombre de 33 años, domiciliado en la misma localidad.

 

Cómo ocurrió el vuelco

 

De acuerdo con la información recabada por la Policía, el automovilista circulaba por la bajada Del Valle en dirección hacia su trabajo cuando se produjo el accidente.

 

El conductor manifestó que, al llegar al final de una subida y antes de ingresar a una curva, sintió un fuerte golpe en la rueda delantera derecha del auto.

 

 

Como consecuencia de esa situación, perdió el control del Toyota, despistó y salió del camino. El desnivel existente en el lugar provocó posteriormente el vuelco del vehículo.

 

El conductor resultó ileso

 

Pese a las características del accidente, el hombre no presentó lesiones y manifestó que no necesitaba la asistencia de personal sanitario.

 

 

El automóvil quedó en el lugar a la espera de una grúa que permitiera retirarlo. No se informó sobre la participación de otros vehículos en el episodio.

 

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría Las Cuevas, dependiente de la Jefatura Departamental Diamante. Se intentará determinar qué provocó el golpe en la rueda mencionado por el conductor.

Temas:

vuelco Auto Accidente Las Cuevas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso