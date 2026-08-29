Pronóstico del tiempo en Entre Ríos: qué se espera para este sábado y domingo

El tiempo en Entre Ríos durante este fin de semana se presentará con temperaturas agradables, abundante nubosidad en diferentes sectores y condiciones que podrían desmejorar hacia el cierre del domingo. La mayor probabilidad de tormentas se concentra en Paraná.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas previstas para este sábado se ubicarán alrededor de los 19 grados. Las mínimas mostrarán diferencias importantes entre el norte y el sur provincial.

El domingo continuará la presencia de nubes, aunque no se esperan precipitaciones en todas las localidades. En Paraná, la probabilidad de tormentas aumentará durante la noche y se ubicará entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en Paraná

Para este sábado, el organismo nacional anticipó una mínima de 8 grados y una máxima de 19. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% durante la mañana y la tarde.

El domingo tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Las condiciones se mantendrán mayormente nubladas durante la mañana y la tarde, sin lluvias significativas durante esas franjas.

Hacia la noche, el tiempo comenzaría a desmejorar en la capital de Entre Ríos. El SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para el norte entrerriano

En Federal, el sábado tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19. La jornada permanecerá mayormente nublada, con una baja probabilidad de precipitaciones.

Para el domingo se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18. El cielo continuará cubierto durante gran parte del día, pero el organismo no anticipa lluvias.

Durante la mañana del domingo podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en Federal. Luego, la intensidad del viento disminuiría progresivamente.

Sol y nubes en el sur de Entre Ríos

En Gualeguaychú, el sábado comenzará con una mínima de 6 grados y alcanzará una máxima de 19. Se esperan períodos de sol durante la mañana y la tarde, con mayor nubosidad hacia la noche.

El domingo tendrá registros de entre 7 y 19 grados, sin probabilidad de precipitaciones. Una situación similar se anticipa para Concepción del Uruguay, donde también habrá sol y algunas nubes.

De esta manera, el tiempo en Entre Ríos presentará diferencias entre la capital y el sur provincial. Mientras Paraná podría cerrar el domingo con tormentas, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay mantendrían condiciones estables.