Identificaron a un desaparecido en La Perla: era de Buenos Aires y esperaba una hija cuando fue secuestrado

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, una de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar cuyos restos fueron hallados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

Alejandro nació el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 22 años, trabajaba en IKA-Renault y esperaba una hija cuando fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 junto con su esposa, Susana Noemí Huarte Martínez, en la pensión donde ambos residían en el barrio Alberdi de Córdoba.

Susana tenía 20 años, estudiaba Medicina y cursaba un embarazo de dos meses. Desde su secuestro tampoco se conocieron novedades sobre su paradero.

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau tenía 22 años

El análisis que permitió identificarlo

La identificación fue realizada en el Laboratorio de Genética Forense, donde se analizaron restos óseos recuperados en la reserva natural militar La Calera y se los comparó con muestras de referencia de familiares reunidas por el EAAF y con perfiles genéticos aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

“Con esta nueva identificación, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en el marco de los trabajos que lleva adelante el EAAF”, destacó la organización.

Según informó el organismo, todavía quedan cinco víctimas por identificar en el marco de las investigaciones y excavaciones realizadas en el lugar.

Los trabajos cuentan con la colaboración de los departamentos de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba, además del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Las excavaciones continúan en La Calera

Las excavaciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, y se desarrollan en el sector denominado Loma del Torito, dentro del predio de La Calera.

La investigación busca avanzar en la recuperación e identificación de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura militar.

La historia de La Perla

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante la última dictadura militar. Estuvo bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez y comenzó a operar en 1976.

Se estima que alrededor de 2.500 personas permanecieron detenidas clandestinamente en ese lugar, la mayoría de las cuales continúa desaparecida.

El predio está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y actualmente funciona como un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, donde se realizan actividades, muestras y visitas guiadas.