Villaguay expresa preocupación por un posible cierre de unidades militares

La posibilidad de un cierre o reestructuración de las unidades que integran la Guarnición Militar de Villaguay generó preocupación en la ciudad. Ante los rumores que comenzaron a circular en las últimas semanas, el intendente Adrián Fuertes y el senador departamental Juan Pablo Cosso mantuvieron una reunión para analizar la situación y definir acciones conjuntas.

Los trascendidos surgen en un contexto de restricciones presupuestarias en las Fuerzas Armadas, reducción de competencias y venta de predios militares. A ello se sumó el reciente anuncio de la desactivación de la Base Aeronaval de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.

Foto: Ejército Argentino

Advierten por el impacto en la ciudad

Tras el encuentro, ambas autoridades emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que cualquier medida similar en Villaguay tendría consecuencias que exceden el ámbito militar.

“Cualquier decisión que altere esta organización debería analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias históricas, estratégicas y sociales”, expresaron.

Foto: Ejército Argentino

Fuertes y Cosso destacaron el valor del Regimiento de Infantería Mecanizado Nº 5 “General Félix de Olazábal”, creado en 1810, y del Regimiento de Caballería de Tanques Nº 1 “Coronel Brandsen”, fundado en 1822, instituciones que forman parte de la historia de la ciudad y de la II Brigada Blindada.

Un vínculo histórico con la comunidad

Las autoridades recordaron que desde 1965 numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias se radicaron en Villaguay, integrándose a escuelas, clubes, instituciones y actividades comerciales.

También resaltaron la participación de la Banda Militar Trompa de Órdenes “Cosme Chirú” en actos escolares y ceremonias, además de la colaboración de la Guarnición durante emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos y otras contingencias.

Foto: Ejército Argentino

En el plano económico, advirtieron que la presencia militar sostiene una parte importante del movimiento local a través del alquiler y compra de viviendas, el consumo en comercios y la utilización de servicios por parte del personal y sus familias.

Gestiones para obtener información oficial

Frente a la incertidumbre, el intendente y el senador acordaron solicitar información a las autoridades competentes y gestionar reuniones con representantes provinciales y nacionales.

Foto: Ejército Argentino

“Villaguay necesita certezas y cualquier decisión sobre el futuro de sus regimientos debe ser comunicada de manera clara, transparente y responsable”, manifestaron.

Ambos reafirmaron su compromiso de trabajar para sostener la continuidad y plena operatividad de la Guarnición Militar, al considerar que constituye un pilar de la identidad, la historia y el desarrollo social y económico de Villaguay.