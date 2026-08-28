Atlas ofertó por Kevin Zenón y Boca negocia su posible salida

Atlas ofertó por Kevin Zenón mediante un préstamo con opción de compra. Boca aceptó iniciar las negociaciones, aunque pretende mejorar las condiciones económicas para desprenderse del volante, quien perdió protagonismo durante el ciclo de Rodolfo Arruabarrena.
Atlas ofertó por Kevin Zenón y abrió una negociación con Boca para incorporar al mediocampista de 25 años, quien tuvo escasa participación durante los últimos meses. El conjunto mexicano presentó una propuesta para llevárselo a préstamo con una opción de compra que podría transformarse en obligación si se cumplen determinados objetivos.
La dirigencia del Xeneize mostró predisposición para avanzar en las conversaciones, aunque consideró insuficiente el monto planteado para una eventual adquisición definitiva. Por ese motivo, desde Brandsen 805 esperan que Atlas mejore los números para acercarse a las pretensiones económicas del club.
La posibilidad de una transferencia tomó fuerza debido al lugar que ocupa actualmente Zenón dentro del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Durante el segundo semestre, el zurdo tuvo participación en apenas seis encuentros y acumuló pocos minutos en cancha. Solamente fue titular ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura.
Qué falta para que Zenón pueda pasar a Atlas
El principal punto de discusión entre las instituciones está relacionado con el valor de la opción de compra. Boca pretende una cifra superior a la inicialmente ofrecida por Atlas y una eventual contraoferta podría destrabar la operación.
El equipo dirigido por Hernán Crespo comenzó con buenos resultados su participación en el campeonato mexicano, donde consiguió cuatro victorias durante sus primeros cinco compromisos. En ese contexto, el club busca reforzar su plantel y Zenón apareció como una alternativa para potenciar el mediocampo.
Sin embargo, existe otro obstáculo que Atlas deberá resolver antes de concretar la incorporación. El conjunto mexicano tiene actualmente completo su cupo de futbolistas extranjeros y necesita liberar una plaza de jugador No Formado en México para poder inscribir al mediocampista argentino en la Liga MX.
Boca está dispuesto a negociar su salida
Más allá de esos condicionantes, la predisposición de Boca para negociar representa un punto importante en las conversaciones. Zenón dejó de ser una pieza prioritaria dentro de la consideración de Arruabarrena y una transferencia podría darle la posibilidad de recuperar continuidad.
La situación deportiva del volante cambió considerablemente respecto de sus primeros tiempos en el club. Aunque continuó formando parte de las convocatorias, perdió terreno dentro del equipo titular y tampoco logró consolidarse como una de las primeras alternativas desde el banco de suplentes.
La negociación con Atlas aparece así como una nueva posibilidad para definir su futuro. Si el conjunto mexicano incrementa el valor previsto para la compra definitiva y consigue liberar un cupo de extranjero, existirán posibilidades concretas de que la operación avance.
Los anteriores intentos de Zenón por salir de Boca
La posibilidad de abandonar el Xeneize no es nueva para el exjugador de Unión. Su nombre protagonizó diferentes movimientos en los mercados de pases anteriores, aunque ninguna de las negociaciones terminó con su salida del club.
Al comienzo del ciclo de Miguel Ángel Russo, Zenón había manifestado su intención de marcharse luego de recibir una propuesta proveniente del fútbol griego. Sin embargo, las condiciones económicas de aquella operación no convencieron a la dirigencia de Boca y el mediocampista permaneció en el plantel.
El futbolista venía de atravesar un semestre irregular durante la conducción de Fernando Gago y posteriormente fue perdiendo consideración. Aunque continuó entre los convocados durante diferentes etapas, tuvo pocas oportunidades de sumar minutos y no consiguió recuperar un lugar estable.