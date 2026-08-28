Salario mínimo: fracasó la reunión y el Gobierno definirá el nuevo monto por decreto

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y será establecido por el Gobierno. Los empresarios ofrecieron una suba de apenas $7.356. CGT y CTA, buscaban llevarlo a $939 mil en septiembre.
El Consejo del Salario no logró un acuerdo por el salario mínimo este viernes y el Gobierno nacional deberá establecer el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Las diferencias entre trabajadores y empresarios fueron amplias: las centrales sindicales plantearon llevarlo por encima de los $900.000, mientras que las cámaras ofrecieron para septiembre una suba de apenas 1,8% sobre el valor vigente.
Actualmente, el SMVM se ubicó en $376.600 mensuales, de acuerdo con el cronograma de actualizaciones establecido tras la reunión realizada en noviembre de 2025, indicó NA. La cifra funciona como referencia no solamente para los ingresos de trabajadores alcanzados por ese piso, sino también para diferentes prestaciones, programas sociales y subsidios.
La negociación volvió a exhibir una marcada distancia entre las propuestas. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA llegaron con una posición unificada para reclamar una fuerte recuperación del poder adquisitivo perdido por el salario mínimo. Del otro lado, los representantes empresariales propusieron incrementos porcentuales considerablemente menores.
La propuesta de los empresarios
En la reunión preliminar, las cámaras empresarias ofrecieron aumentar el salario mínimo un 1,8% en septiembre y otro 1,7% en octubre, con un esquema de actualizaciones que continuaría posteriormente hasta abril de 2027.
La propuesta inicial representaba para septiembre un incremento de alrededor de $7.000 sobre el piso vigente. La distancia respecto del planteo sindical provocó el rechazo inmediato de las centrales obreras y terminó impidiendo que pudiera alcanzarse un consenso entre las partes.
El co-secretario general de la CGT Cristian Jerónimo cuestionó el esquema planteado durante las negociaciones y sostuvo que el monto proyectado continuaba muy por debajo de las pretensiones sindicales. “Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar”, afirmó a InfoGremiales.
Qué reclamaron la CGT y las CTA
Las centrales obreras plantearon llevar el salario mínimo a alrededor de $939.000 en septiembre como punto de partida para recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, propusieron que las actualizaciones posteriores siguieran la evolución prevista en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central.
La intención sindical era que el SMVM continuara aumentando durante los meses siguientes hasta ubicarse cerca de los $993.000 hacia fines de 2026. De concretarse esa pretensión, el piso salarial prácticamente triplicaría el monto vigente.
Las organizaciones gremiales justificaron su posición en el deterioro del poder de compra del salario mínimo y su creciente distancia respecto de las necesidades básicas de una familia. También remarcaron que el SMVM perdió capacidad para funcionar como un verdadero piso de ingresos.
“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”
La falta de acuerdo generó cuestionamientos entre los representantes sindicales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los dirigentes que rechazó públicamente la propuesta presentada en la negociación.
“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”, cuestionó Aguiar luego de conocerse los valores planteados por el sector empresario.
La CGT y las dos CTA coincidieron en no convalidar una actualización que consideraron insuficiente. La posición quedó definida después de las primeras conversaciones mantenidas con representantes empresarios y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El salario mínimo quedó en $376.600
El Salario Mínimo, Vital y Móvil se encontraba este viernes en $376.600. Ese monto había quedado establecido a partir del cronograma de incrementos definido en noviembre de 2025 y constituyó la base sobre la que comenzaron las nuevas negociaciones.
El SMVM tiene una importancia que excede el ingreso de quienes cobran directamente ese piso. Su valor también funciona como parámetro para establecer distintas prestaciones sociales y otras obligaciones contempladas por la normativa vigente.
La discusión salarial se produjo, además, en un escenario marcado por la distancia entre ese monto y el costo de las necesidades básicas de los hogares. Según las cifras consignadas durante el debate, una familia tipo necesitaba alrededor de $1,5 millones para superar el umbral de pobreza, mientras que el límite de indigencia se encontraba cerca de los $700.000.
Una diferencia que impidió cualquier acercamiento
Las posiciones expresadas en el Consejo mostraron desde el comienzo una brecha difícil de reducir. Mientras las centrales sindicales buscaron recuperar de manera inmediata una parte considerable del poder adquisitivo perdido, los empresarios propusieron continuar con incrementos mensuales graduales.
El planteo empresarial contempló inicialmente una mejora del 1,8% para septiembre y del 1,7% para octubre, con posteriores actualizaciones hasta abril. Según indicó Jerónimo, el resultado de ese esquema llevaría el salario mínimo hasta aproximadamente $468.000 recién en abril de 2027.
Para los sindicatos, ese sendero resultó insuficiente. La propuesta gremial apuntó, en cambio, a elevar el piso hasta aproximadamente $939.000 desde septiembre y continuar posteriormente con ajustes que permitieran acercarlo a los $993.000 antes de finalizar el año.
La definición quedó en manos del Gobierno
Al no conseguirse una propuesta aceptada por trabajadores y empresarios, el Gobierno nacional quedó nuevamente en condiciones de definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil. La intervención corresponderá a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero y dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El escenario repitió la dinámica registrada en anteriores convocatorias del Consejo del Salario, cuando la ausencia de consenso entre las partes obligó al Ejecutivo a establecer los montos mediante una decisión administrativa.
Paralelamente, la discusión ocurrió mientras trascendió una intención oficial de impulsar pisos salariales superiores dentro de las negociaciones colectivas. Según la información conocida en las últimas horas, el Gobierno buscaba que determinados salarios de bolsillo se aproximaran a los $800.000, equivalentes a una remuneración bruta cercana a $1,1 millones.
La discusión sobre los pisos salariales
Ese último punto no formó parte formalmente de la agenda del Consejo del Salario, aunque quedó instalado en el contexto de la negociación luego de que trascendiera la intención de la Secretaría de Trabajo de promover nuevos parámetros para los ingresos negociados mediante convenios colectivos.
Se trata, sin embargo, de mecanismos diferentes. El Salario Mínimo, Vital y Móvil constituye un piso legal general y también funciona como referencia para distintas prestaciones. Los salarios garantizados dentro de convenios colectivos, en cambio, dependen de las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresariales de cada actividad.
Con el fracaso de las conversaciones de este viernes, la atención quedó puesta ahora en la resolución que adopte el Ejecutivo. El nuevo monto deberá determinar cuánto aumentará el actual piso de $376.600 después de que las profundas diferencias entre las propuestas empresariales y sindicales impidieran alcanzar un acuerdo.