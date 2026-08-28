OSER informó que liquidó las prestaciones de junio correspondientes a 1.124 cuidadores domiciliarios y que otras 397 de julio se encuentran en proceso de pago. La obra social explicó cómo se realizan los controles previos a cada liquidación.
OSER informó el estado de los pagos a cuidadores domiciliarios y comunicó que las prestaciones realizadas durante junio de 2026 y presentadas para su cobro en julio ya completaron el proceso de liquidación. La medida alcanzó a 1.124 prestadores que brindaron asistencia a afiliados de la obra social provincial.
Respecto de las prestaciones correspondientes a julio, cuyas facturas comenzaron a recibirse durante agosto, la Obra Social de Entre Ríos indicó que 397 ya fueron liquidadas y se encontraban en proceso de pago.
Las restantes presentaciones de julio continuaban atravesando las instancias de auditoría y control necesarias antes de avanzar hacia su liquidación. Desde OSER aclararon que todavía seguían ingresando facturas correspondientes a servicios prestados durante ese mes, circunstancia que impedía incorporar todas las prestaciones simultáneamente al mismo circuito de pago.
Cómo se realiza el proceso de liquidación
La obra social explicó que los cuidadores domiciliarios no son empleados de OSER, sino prestadores externos que brindan servicios directamente a sus afiliados. Por este motivo, señaló que los montos abonados corresponden a prestaciones realizadas, facturadas y posteriormente verificadas.
El procedimiento administrativo comenzó con la presentación, por parte de cada familia, de la planilla mediante la cual se certificó que el servicio fue efectivamente recibido. Esa documentación debió estar acompañada por la correspondiente factura del cuidador domiciliario.
A partir de su recepción se puso en marcha un circuito administrativo que incluyó diferentes instancias de revisión. Uno de los factores que incidió en los tiempos fue que la documentación pudo ser presentada en cualquiera de las más de 100 oficinas que OSER posee distribuidas en Entre Ríos.
Las presentaciones ingresan en diferentes fechas
Otro aspecto señalado por la obra social fue que las facturas no fueron entregadas en una fecha única. Mientras algunas presentaciones ingresaron durante los primeros días del mes, otras fueron recibidas varias semanas después.
Una vez reunida la documentación, comenzó su procesamiento dentro del circuito administrativo. Posteriormente, cada caso atravesó una auditoría destinada a comprobar que el servicio hubiera sido efectivamente prestado y que los comprobantes y planillas presentados fueran correctos.
Superadas esas verificaciones, OSER avanzó con la liquidación correspondiente y, posteriormente, con el pago a cada prestador.
La explicación de OSER sobre los plazos
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, se refirió al funcionamiento del mecanismo y destacó la cantidad de cuidadores alcanzados por las liquidaciones.
"Pese a las dificultades propias de esta modalidad de facturación y de la necesaria constatación de cada servicio, más de 1.100 cuidadores domiciliarios están cobrando a 30 días. Esto demuestra el esfuerzo que realiza la OSER y el respeto que mantiene hacia un sector que cumple una tarea fundamental para nuestros afiliados", afirmó García.
Finalmente, la obra social comunicó que continuaría con la auditoría y liquidación de las presentaciones pendientes a medida que fueran ingresando y completaran los controles correspondientes. Asimismo, indicó que seguiría avanzando en la simplificación del procedimiento administrativo.