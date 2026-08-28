Eligieron a los ganadores del Concurso Nacional de Dramaturgia entre 44 obras

REDACCIÓN ELONCE
El Concurso Nacional de Dramaturgia para Microteatro recibió 44 trabajos de distintos puntos del país y ya tiene sus tres obras ganadoras. Organizadores y jurados explicaron a Elonce cómo fue la selección y anticiparon que los textos llegarán al escenario.
El Concurso Nacional de Dramaturgia para Microteatro dio a conocer sus tres obras ganadoras luego de recibir 44 propuestas procedentes de diferentes ciudades del país. La iniciativa forma parte de Teatro por la Identidad-Paraná 2026 y fue impulsada junto al colectivo Cultura por la Memoria, HIJOS y la Municipalidad de Paraná, con el propósito de mantener vigente a través del arte la búsqueda de los nietos que aún resta encontrar.
Los resultados fueron presentados en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde Sebastián Boscarol, integrante de Cultura por la Memoria; Francisca D'Agostino, directora del teatro; y los integrantes del jurado Gabriel Cosoy y Oscar Lesa brindaron detalles a Elonce sobre la convocatoria y el proceso de selección.
Las tres propuestas elegidas fueron “Chalupas”, de Emiliano Farías, de Gualeguaychú; “La contraseña”, de Valeria Blanco, de Concepción del Uruguay; y “La misma máscara”, de Vanesa Fernández, de la Ciudad de Buenos Aires. El siguiente paso será trabajar para transformar esos textos en obras que puedan ser representadas ante el público.
Una convocatoria que recibió trabajos de todo el país
Boscarol destacó la respuesta que tuvo la convocatoria y explicó que la decisión de darle alcance nacional permitió incorporar diferentes voces y perspectivas alrededor del derecho a la identidad.
“Decidimos primero empezar con un concurso de dramaturgia, que es un concurso literario donde se presentaron 44 proyectos de todo el país. Lo hicimos nacional justamente por eso, para que puedan participar de cualquier punto del país”, expresó.
Entre las procedencias de los participantes hubo trabajos enviados desde Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, Necochea y diferentes localidades entrerrianas, entre ellas Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Oro Verde.
“Nos íbamos sorprendiendo todo el tiempo de la cantidad de participación que hubo”, reconoció Boscarol, quien destacó la presencia de escritores, escritoras, dramaturgos y dramaturgas de numerosos puntos del territorio nacional.
Teatro por la Identidad y la búsqueda de los nietos
Más allá del concurso literario, los organizadores remarcaron que la propuesta tiene como fundamento la defensa del derecho a la identidad y la continuidad de una herramienta cultural vinculada históricamente con la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Gracias por acompañar esta herramienta de búsqueda que sigue existiendo en todo el país, que es impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo desde hace 30 años”, expresó Boscarol.
Y agregó: “Es una herramienta que a través del teatro se sigue buscando a los nietos que todavía falta encontrar. Eso es lo que nos mueve. Creo que es lo más importante para decir en primer lugar”.
En Paraná, Teatro por la Identidad alcanzará su 12ª edición, después de una extensa trayectoria de actividades artísticas relacionadas con la memoria y el derecho a conocer la propia identidad.
Una agenda especial en el marco de los 50 años
La edición 2026 se desarrolla además en un año especialmente significativo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, Cultura por la Memoria planificó diferentes propuestas para desarrollar durante todo el año.
“Este año, con motivo de los 50 años del último golpe, decidimos desde el colectivo de artistas Cultura por la Memoria encarar varias actividades culturales durante el año y esta era una”, señaló Boscarol.
El concurso de dramaturgia se convirtió así en una de esas acciones y permitió recuperar el trabajo conjunto con quienes históricamente llevaron adelante Teatro por la Identidad en Paraná.
Cómo eligieron las tres obras ganadoras
Los integrantes del jurado reconocieron que seleccionar solamente tres propuestas entre los 44 textos recibidos demandó un extenso proceso de lectura, análisis e intercambio.
“Arduo, arduo. Tuvimos que discutir bastante por la cantidad de trabajos presentados, pero logramos por unanimidad elegir estos tres textos por la calidad, por la calidad de las obras que recibimos”, explicaron.
La decisión no estuvo determinada solamente por la calidad literaria. También se evaluaron las diferentes formas en las que los autores abordaron la identidad, los recursos metafóricos empleados y la posibilidad de acercar el mensaje a nuevos públicos.
“Aportar nuevas miradas”
Uno de los jurados explicó que buscaron textos capaces de abordar un mismo derecho desde perspectivas diferentes y evitar que las obras repitieran una única manera de contar la problemática.
“La variedad de miradas sobre el derecho de poder restituir la identidad, el grado de metáfora con el que habla, tratar de incluir obras que aporten nuevas miradas para poder captar nuevos públicos”, detalló sobre algunos de los criterios considerados.
En ese sentido, remarcó que el objetivo continúa siendo generar conciencia acerca de las consecuencias de la apropiación y la sustitución de identidad. “Me parece que la idea es esa, poder concientizar sobre lo que implica restituir la identidad a quienes les fue sustraída”, expresó.
“Tratar de tener una mirada más amplia para poder abarcar el mismo derecho desde múltiples puntos de vista y aportar sobre todo nuevos públicos”, agregó.
Los textos ganadores llegarán al escenario
La selección de las tres obras no significará el final del proyecto. A partir de ahora comenzará una segunda etapa destinada a convertir los textos en producciones teatrales que puedan presentarse en diferentes espacios de Paraná.
Francisca D'Agostino destacó el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura municipal y valoró especialmente la cantidad de propuestas recibidas. “Ahora viene un proceso en donde vamos a seguir trabajando para que estas obras que se presentaron y que estos textos que ganaron se transformen en una puesta de teatro y que se puedan presentar en diferentes lugares de Paraná”, adelantó.
Una herramienta artística que busca mantenerse vigente
Desde la Municipalidad también agradecieron la participación de los 44 autores, el trabajo realizado por los integrantes del jurado y la continuidad del colectivo Cultura por la Memoria.
D'Agostino recordó que el grupo se propuso desarrollar numerosas actividades durante el año y anticipó que todavía queda una amplia agenda por delante. Incluso consideró que parte de los proyectos iniciados durante 2026 podría tener continuidad durante el próximo año.
Por su parte, desde el jurado sintetizaron el desafío de Teatro por la Identidad en la necesidad de encontrar nuevas formas de comunicación que permitan que el mensaje llegue a otras generaciones. El propósito, señalaron, es “mantener viva la llama de esto que empezó en el año 2000”.
Con las tres obras ganadoras ya seleccionadas, Teatro por la Identidad Paraná 2026 avanzará ahora hacia la producción y puesta en escena de los textos, dando continuidad a una propuesta en la que la dramaturgia funciona como herramienta para sostener la memoria y el derecho a la identidad.