Cómo funcionará el piso salarial de $1.070.000 y a qué trabajadores alcanzará

El Gobierno ofreció a la CGT impulsar un sueldo mínimo garantizado en los convenios colectivos de $1.070.000, el que no será obligatorio. El sueldo de bolsillo quedaría en $860.000. La pauta de aumentos en paritarias seguirá en un máximo de 2%.

La meta de la propuesta oficial de un salario mínimo para las paritarias es evitar la presión de los aumentos de sueldo para septiembre 2026, beneficiando a quienes cobran menos.

Por otra parte, la cartera laboral convocó para hoy a la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, pero es probable que no llegue a un acuerdo, ya que la CT5 pretende que se multiplique por 5, y que se disponga por decreto.

Cómo funcionará el salario mínimo garantizado

La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, comenzó a promover una nueva pauta para las discusiones paritarias: la incorporación de un salario mínimo garantizado dentro de los convenios colectivos de trabajo.

La iniciativa plantea una cifra de referencia de $1.070.000 para agosto de 2026, orientada a apuntalar las remuneraciones en los sectores con escalas salariales más rezagadas.

La propuesta oficial no funcionará como una suba compulsiva ni como un decreto de aplicación automática. La premisa de la cartera laboral es que el monto sirva como guía para que gremios y cámaras empresarias lo adopten en sus respectivas mesas de negociación, sujeto a la posterior homologación oficial.

El esquema ya comenzó a transmitirse en actividades con salarios básicos reducidos, como Maestranza, Sanidad y Construcción (UOCRA).

Cómo se definirá del salario mínimo

La medida deberá ser acordada gremio por gremio, actividad por actividad y convenio por convenio, abarcando también a las compañías que cuentan con convenios de empresa propios.

Se inscribe en el proceso de renegociación tras la reforma laboral, sobre un mapa que comprende 446 convenios de actividad y más de 300 de empresa.

La intención oficial apunta a elevar los ingresos de los escalafones más bajos evitando que los incrementos generen presiones directas sobre los precios.

Cuál es la diferencia clave con el Salario Mínimo Vital y Móvil

Desde la cartera laboral aclaran que esta pauta no debe confundirse con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El Salario Mínimo, Vital y Móvil constituye el piso legal general de carácter obligatorio fijado por el Consejo del Salario, con efecto también sobre beneficios sociales y deducciones fiscales.

El piso convencional garantizado será una cláusula sectorial específica que rige exclusivamente para los trabajadores encuadrados dentro del convenio colectivo que lo homologue.

La postura de la CGT y los desafíos técnicos

En la conducción sindical, la iniciativa genera reparos. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), el triunviro Jorge Sola manifestó que la central obrera desconocía la propuesta oficial y ratificó que las paritarias deben desarrollarse como un libre acuerdo de partes, sin convertirse en un ancla adicional para el esquema de desinflación del Ejecutivo.

El impacto concreto en cada actividad dependerá de la letra fina que se acuerde en cada mesa paritaria. Las partes deberán definir si el piso de $1.070.000 operará como sueldo básico o como ingreso conformado, si computará adicionales de convenio, si absorberá asignaciones no remunerativas previas y su efecto sobre las bases de cálculo para indemnizaciones y cargas patronales.

Convocatoria a la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil

Para este viernes la Secretaría de Trabajo convocó formalmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para debatir la pauta de aumentos correspondiente a los próximos meses.

Como el salario actual es de $376.600 ($1.883 por hora) y los sindicatos piden que se eleve hasta cubrir la Canasta Básica Total, o sea la línea de pobreza para una familia tipo, que es de $ 1.564.716 por mes, es probable que el Gobierno termine definiendo la cifra final.

Todas las sesiones se desarrollan de manera remota a través de plataforma digital.

La Comisión técnica llamada Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo se reúne a las 10 para evaluar propuestas de las partes y emitir dictamen.

La Sesión Plenaria Ordinaria se reúne a las 12 en la primera convocatoria para el plenario de consejeros (representantes gremiales de la CGT y las dos CTA, y directivos de las principales cámaras empresariales).

La segunda convocatoria ya en la instancia reglamentaria en caso de no alcanzarse el cuórum inicial será a las 14, luego de la cual se conocerá el nuevo SMVM fijado por el Gobierno.

Qué temas discutirá la Comisión del Salario

La Comisión del Salario discutirá la actualización del Salario Mínimo (SMVM) y los tramos de incremento a partir de septiembre.

También la redefinición de los topes mínimo y máximo del subsidio por Prestación por desempleo.

Si las partes no logran acuerdo por mayoría de dos tercios en el plenario, la Secretaría de Trabajo queda facultada para determinar los nuevos valores mediante laudo ministerial, tal como ocurrió en las últimas revisiones del esquema salarial.

Esta cifra se utiliza para el cálculo de distintos índices económicos que podrían impactar en la inflación, por lo que se espera que sea inferior al salario mínimo garantizado que el Gobierno impulsa que se fije en $1 millón. (IProfesional)