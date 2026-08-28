Selección Argentina: la AFA logró una modificación clave en las sanciones de la FIFA

La FIFA aceptó una presentación de la Asociación del Fútbol Argentino vinculada con las sanciones impuestas a futbolistas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. La resolución permitirá que las suspensiones puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” o encuentros oficiales, según cuál de ellos se dispute primero.

La AFA había presentado formalmente el pedido ante la Comisión Disciplinaria para modificar la modalidad de cumplimiento de los castigos. “En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada”, comunicó la entidad.

La decisión representa una modificación relevante para el calendario inmediato del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que los futbolistas suspendidos podrán comenzar a descontar partidos aun cuando los próximos compromisos sean amistosos reconocidos dentro de la categoría establecida por FIFA.

La AFA igualmente apelará las sanciones

La aceptación del pedido no significa que la disputa disciplinaria haya concluido. La Asociación del Fútbol Argentino aclaró que aguarda conocer los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones.

“En defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos”, indicó la AFA. Además, dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última instancia.

De esta manera, mientras los jugadores de la Selección Argentina podrán comenzar a cumplir las fechas de suspensión bajo la nueva modalidad autorizada, la entidad nacional buscará paralelamente reducir o revertir los castigos aplicados después de la final.

Las sanciones impuestas por la FIFA

La Comisión Disciplinaria sancionó a la AFA con una multa de 321.000 dólares por distintas infracciones registradas durante el Mundial. Entre los motivos mencionados aparecen el despliegue de la bandera de las Islas Malvinas, conducta incorrecta del equipo, cánticos y gestos discriminatorios y cuestiones vinculadas con el orden y la seguridad.

Además, la Selección Argentina deberá disputar sus próximos dos encuentros como local con una restricción del 50% en la cantidad de espectadores. De la sanción económica total, 100.000 dólares deberán destinarse a un plan orientado a combatir la discriminación, mientras una parte del castigo quedó sujeta a un período de prueba.

En cuanto a los futbolistas, Leandro Paredes recibió la sanción más elevada, con 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros y la misma suma, mientras que Thiago Almada recibió una fecha y una multa de 30.000 dólares.

También hubo una sanción para el cuerpo técnico

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, fue suspendido durante tres partidos y recibió una multa de 30.000 dólares. La sanción fue aplicada por un incidente con Dani Olmo durante la definición de la Copa del Mundo.

Con la resolución conocida este jueves, la AFA consiguió que los castigos deportivos puedan comenzar a computarse tanto en amistosos de clase “A” como en compromisos oficiales.

El próximo paso será la presentación de las apelaciones una vez que la entidad conozca los fundamentos completos de las decisiones disciplinarias.