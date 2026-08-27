El "Kily" González será el nuevo entrenador de Messi en Inter Miami

Inter Miami anunció oficialmente que alcanzó un acuerdo con Cristian “Kily” González para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo y dirija a Lionel Messi en la Major League Soccer.

El técnico argentino de 52 años asumirá formalmente cuando reciba los permisos laborales correspondientes para desempeñarse en Estados Unidos. La institución no precisó públicamente la duración del contrato ni las condiciones económicas del vínculo.

Mientras se completa la documentación y se produce la llegada del entrenador junto con sus colaboradores, Ángel Guillermo Hoyos continuará al frente del equipo de manera provisoria.

Inter Miami buscó un cambio de rumbo

La llegada del Kily González se produjo en un contexto deportivo complejo para Inter Miami. El conjunto acumuló cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco presentaciones, una racha que aceleró la búsqueda de un nuevo conductor.

La eliminación en la Leagues Cup y la exigente pelea por alcanzar la clasificación a la próxima Liga de Campeones de la Concacaf también influyeron en la decisión de la dirigencia.

Hoyos había asumido interinamente en abril, luego de la salida de Javier Mascherano. Inter Miami agradeció públicamente su compromiso y destacó la predisposición que mostró para hacerse cargo del plantel durante el período de transición.

El desafío de dirigir a Lionel Messi

El nuevo proyecto tendrá como figura central a Lionel Messi, capitán y principal referente deportivo de la franquicia. El rosarino renovó su contrato con la institución hasta 2028 y continuará como una de las grandes figuras de la MLS.

González y Messi compartieron convocatorias en la Selección Argentina durante la etapa final de la carrera del Kily como futbolista. Ambos también nacieron en Rosario, aunque desarrollaron trayectorias diferentes antes de volver a encontrarse en el fútbol estadounidense.

La conducción de un plantel encabezado por el campeón del mundo representará uno de los desafíos más importantes de la carrera del exmediocampista. Además de recuperar la regularidad, deberá sostener al equipo en la pelea por los objetivos que todavía mantiene durante la temporada.

Su recorrido como entrenador

El Kily González comenzó su trayectoria como director técnico en Rosario Central. Durante su ciclo en el conjunto rosarino obtuvo el 43,62% de los puntos disputados y apostó por una propuesta ofensiva con participación de futbolistas juveniles.

Posteriormente dirigió a Unión de Santa Fe, donde alcanzó el 43,16% de efectividad, consiguió mantener al equipo en Primera División y logró la clasificación a la Copa Sudamericana.

Su experiencia más reciente fue en Platense, club en el que obtuvo el 28,58% de los puntos y no logró consolidar su idea de juego. Desde su salida del Calamar, a fines de 2025, permanecía sin dirigir.

Una extensa carrera como futbolista

Antes de iniciar su etapa como entrenador, González desarrolló una extensa trayectoria como mediocampista. Defendió las camisetas de Rosario Central, Boca Juniors y San Lorenzo en el fútbol argentino.

También tuvo un destacado paso por Europa, donde jugó en Zaragoza, Valencia e Inter de Milán. Con la Selección Argentina disputó diferentes competencias internacionales y fue medallista olímpico en Atenas 2004.