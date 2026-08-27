River quedó eliminado de la Sudamericana y los memes coparon las redes sociales

Los memes por la eliminación de River se multiplicaron después de la derrota 8-7 por penales frente a Independiente Santa Fe. Los errores desde los doce pasos y la caída en el Monumental fueron protagonistas de las cargadas.
Los memes por la eliminación de River rápidamente coparon las redes sociales luego de que el Millonario quedara afuera de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Colombia. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el conjunto visitante se impuso 8-7 en una extensa definición por penales en el estadio Monumental.
River había conseguido ponerse en ventaja durante el segundo tiempo gracias al gol de Sebastián Driussi. Sin embargo, Franco Fagúndez convirtió de penal el empate para Santa Fe y llevó una serie pareja hasta la definición desde los doce pasos.
River gastó 200 millones de dolares y se quedo afuera en octavos de final de Sudamericana pic.twitter.com/HN3U3gjuqM— Bostero (@Volve10Riquelme) August 27, 2026
La tanda tuvo numerosos cambios de escenario y River dispuso de oportunidades para quedarse con la clasificación. Sin embargo, las ejecuciones desperdiciadas terminaron inclinando la balanza en favor del conjunto colombiano, que resistió hasta el final y consiguió avanzar a los cuartos de final.
la vida cuando pierde River pic.twitter.com/WNogrqC8iG— JOHN POLITICS (BOSTERO) (@_beno_g) August 27, 2026
Los penales fueron protagonistas de las cargadas
Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta estuvieron entre los futbolistas que no pudieron convertir sus respectivos remates. Santiago Beltrán, por su parte, tuvo una participación destacada al contener tres ejecuciones del conjunto colombiano, aunque posteriormente falló cuando debió ejecutar su propio penal.
River gasto 100000 millones para quedarse afuera de todas las copas a mitad de año pic.twitter.com/RbSqRy7gf2— Thiago (@Thiagozrt) August 27, 2026
La definición terminó 8-7 para Independiente Santa Fe y provocó el festejo del conjunto visitante en pleno Monumental. Al mismo tiempo, los hinchas de River expresaron su enojo desde las tribunas y despidieron al equipo con silbidos y reclamos después de una nueva eliminación.
EL RIVER DEL CHACHO COUDET ELIMINADO DE LA COPA SUDAMERICANA pic.twitter.com/W7NWnR0CUZ— PEPE (@soyunargento) August 27, 2026
En las redes sociales, en tanto, la reacción fue inmediata. Apenas terminó el encuentro comenzaron a circular imágenes, videos y publicaciones humorísticas relacionadas con la extensa tanda de penales, los remates fallados y el desenlace de una noche que tuvo todos los condimentos.
Beltrán, en estos momentos.#River pic.twitter.com/zURKU5TZOZ— Martin Castellani 🇭🇷🇦🇷 (@StyleDLC) August 27, 2026
Una catarata de memes tras la eliminación
Los usuarios también apuntaron contra el presente futbolístico del Millonario y aprovecharon la eliminación internacional para multiplicar las tradicionales chicanas entre hinchas. Como ocurre habitualmente después de partidos decisivos, las publicaciones se difundieron rápidamente y la derrota de River se convirtió en uno de los temas de conversación.
Los pibes despidiendo al pechacho coudet de river pic.twitter.com/lC5WrNbfBO— bigote (@Exbigote_) August 27, 2026
La interminable definición desde los doce pasos fue uno de los principales ejes de los memes. También aparecieron referencias al arquero de River, a los futbolistas que desperdiciaron sus ejecuciones y a la actuación de Independiente Santa Fe en Buenos Aires.
Al River de Coudet le dicen hotel lleno porque se quedó sin cuartos pic.twitter.com/3NO9xdFx5L— PEPE (@soyunargento) August 27, 2026
De esta manera, la eliminación dejó una noche de fuerte tensión en el Monumental y profundizó el complicado presente deportivo del conjunto dirigido por Eduardo Coudet. Fuera del estadio, en tanto, el resultado encontró su inmediata repercusión en las redes sociales, donde los memes por la eliminación de River y las cargadas se multiplicaron tras el último penal.