Coudet no habló tras la eliminación de River y crecen las dudas sobre su continuidad

Coudet no habló tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana y abrió un fuerte interrogante sobre su futuro como entrenador del Millonario. Luego de la derrota 8-7 por penales frente a Independiente Santa Fe de Colombia en el Monumental, el director técnico decidió no participar de la conferencia de prensa posterior al encuentro.

River había igualado 1-1 durante los 90 minutos, luego del empate sin goles registrado en Colombia durante el partido de ida. Sebastián Driussi puso en ventaja al conjunto argentino a los cinco minutos del complemento, mientras que Franco Fagúndez convirtió de penal la igualdad que llevó la serie a la definición desde los doce pasos.

La tanda se extendió hasta alcanzar 11 ejecuciones por equipo y terminó con victoria colombiana por 8-7. El arquero Santiago Beltrán llegó a contener tres disparos de Santa Fe, pero posteriormente falló su propia ejecución. La eliminación generó una fuerte reacción de los hinchas que habían colmado el estadio Monumental.

Silbidos y reclamos después de la eliminación

El equipo dirigido por Coudet había tenido numerosas oportunidades durante el encuentro y superó los 30 intentos, aunque solamente logró convertir mediante Driussi. Los remates desde media y larga distancia y los centros fueron algunos de los recursos más utilizados ante un rival que consiguió sostenerse en partido.

Weimar Asprilla tuvo intervenciones determinantes para Independiente Santa Fe y posteriormente volvió a ser protagonista en los penales. River, por su parte, desperdició ejecuciones durante una definición que se convirtió en otro golpe para un equipo que arrastraba resultados adversos.

Una vez consumada la eliminación, los hinchas despidieron al plantel con silbidos, insultos y reclamos desde las tribunas. Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos a Coudet, cuya continuidad al frente del equipo quedó en duda.

Coudet suspendió la conferencia de prensa

En medio de ese escenario, el entrenador tomó la decisión de no brindar la conferencia de prensa posterior al encuentro. De esta manera, evitó realizar declaraciones después de una de las derrotas más duras desde que asumió la conducción del equipo.

El resultado profundizó un período complicado para River, que acumuló seis derrotas y una eliminación durante sus últimos 11 encuentros. Entre los antecedentes recientes también estuvieron la caída en la final del Torneo Apertura 2026 y la derrota por 3-1 ante Aldosivi que significó la eliminación de la Copa Argentina.

La continuidad de Coudet quedó ahora en manos de las próximas decisiones que adopten tanto el entrenador como la dirigencia. El técnico podría presentar su renuncia o esperar una definición institucional respecto de un eventual respaldo o la finalización anticipada de su ciclo.

Horas decisivas para el futuro de River

La eliminación de la Sudamericana dejó al Millonario fuera de otra competencia y profundizó los cuestionamientos por los resultados obtenidos durante los últimos meses. El equipo volvió a sufrir como local y no consiguió sostener la ventaja que había alcanzado durante el segundo tiempo.

La decisión de Coudet de retirarse sin hablar públicamente agregó incertidumbre a una noche marcada por el enojo de los simpatizantes. El entrenador tampoco pudo brindar su análisis sobre la actuación, la tanda de penales ni las razones futbolísticas que desembocaron en la eliminación.

River ingresó así en horas decisivas respecto de la conducción del plantel profesional. Después de quedar afuera de la Copa Sudamericana, la dirigencia deberá resolver si mantiene a Eduardo Coudet en el cargo o si el resultado frente a Independiente Santa Fe marcó el final de su etapa como entrenador del Millonario.