River quedó eliminado de los octavos de la Copa Sudamericana en el Monumental frente a Independiente Santa Fe

Pese a ser superior durante los 90 minutos, River no superó la tanda de penales frente a Independiente Santa Fe. El equipo colombiano enfrentará a Vasco da Gama.
River fue sorprendido en el Monumental este miércoles por la noche y se quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder por penales 8-7, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.
El Millonario se puso en ventaja con un gol de Sebastián Driussi en el inicio del segundo tiempo, pero cerca del final Franco Fagúndez consiguió el empate que llevó el partido a los penales.
En la próxima fase, Independiente Santa Fe se medirá con Vasco da Gama de Brasil.
Seguí las incidencias del partido
DEFINICIÓN POR PENALES
River Plate (7): Thiago Almada (gol), Ángel Correa (gol), Nicolás Otamendi (gol), Joaquín Freitas (gol), Rafael Santos Borré (palo); Lucas Martínez Quarta (erró); Fausto Vera (gol); Facundo González (atajó Asprilla); Marcos Acuña (gol); Juan Cruz Meza (gol); Santiago Beltrán (erró).
Independiente Santa Fe (8): Maximiliano Lovera (gol), Dani Torres (gol), Emmanuel Olivera (atajó Beltrán), Luis Palacios (gol), Franco Fagúndez (gol); Jhojan Torres (atajó Beltrán); Iván Scarpeta (gol); Jeison Angulo (atajó Beltrán); Helibelton Palacios (gol); Christian Mafla (gol); Weimar Asprilla (gol).
¡FINAL DEL PARTIDO!
Tras el 1 a 1, el club argentino y el colombiano se define por penales.
90 minutos: se juegan seis minutos más
Con este empate 1-1 y luego del 0-0 en la ida disputada en Colombia, por el momento hay penales.
84 minutos: Otamendi casi convierte de cabeza
El marcador central campeón del mundo saltó más que todos y conectó, pero la pelota se fue apenas desviada.
80 minutos: ¡GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!
Franco Fagúndez se hizo cargo del penal y venció las manos de Beltrán, para nivelar el partido y la serie.
BELTRÁN ESTUVO CERCA PERO NO PUDO EVITAR EL EMPATE DE SANTA FE El arquero de River no pudo contener el remate de Fagundez CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/Ru40ZBJZhT— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026
78 minutos: penal para Independiente Santa Fe
Por una mano de Martínez Quarta, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y sancionó pena máxima.
76 minutos: Beltrán tuvo una tapada monumental
Tras un mal despeje de la defensa de River Plate, Christian Mafla le pegó bombeado y el arquero millonario reaccionó de gran manera.
74 minutos: Independiente Santa Fe no convirtió de milagro
El uruguayo Franco Fagúndez recibió cerca de la medialuna y remató muy fuerte, apenas desviado.
71 minutos: Gonzalo Montiel es amonestado
El lateral de River Plate le cometió una fuerte infracción a Maximiliano Lovera y se ganó la cartulina amarilla.
64 minutos: Marcos Acuña casi convierte un golazo
Tras un excelente pase de Thiago Almada, el Huevo le pegó de volea y provocó una gran reacción del arquero de Independiente Santa Fe.
61 minutos: doble cambio en River Plate
Fausto Vera y Rafael Santos Borré afuera Tomás Galván y Sebastián Driussi.
57 minutos: tres cambios en Independiente Santa Fe
Ingresan Franco Fagúndez, Luis Palacios y Maximiliano Lovera ingresan en reemplazos de Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Jáder Obrian.
53 minutos: Thiago Almada por poco no anota el segundo
El delantero de River Plate enganchó en la puerta del área y sacó un derechazo al ángulo izquierdo de Weimar Asprilla, apenas desviado.
51 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras una asistencia de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi llegó por el segundo palo para empujar y poner en ventaja al Millonario.
GOL DE DRIUSSI PARA EL 1-0 DE RIVER El delantero millonario empujó el balón luego de un gran centro de Gonzalo Montiel. CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/xw5JwoxBc1— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2026
48 minutos: buena sociedad entre Correa y Thiago Almada
Otra vez, los delanteros de River Plate se juntaron y la acción terminó con un remate de Angelito a las manos de Weimar Asprilla.
¡Comenzó el segundo tiempo!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡Adicionaron cuatro minutos!
36 minutos: nueva advertencia de Almada
Thiago sacudió un tiro cruzado desde afuera del área que terminó en las manos de Asprilla.
35 minutos: cambio obligado en Independiente Santa Fe
Kilian Toscano sintió una molestia física y fue reemplazado por Jhojan Torres.
31 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán
El arquero de River Plate se mostró seguro para embolsar un cabezazo de Alexis Zapata sin dar rebote.
24 minutos: Rodallega volvió a avisar en la visita
El experimentado delantero de 41 años resolvió un avance con un disparo desde la puerta del área, aunque la pelota se fue a varios metros del arco de Santiago Beltrán.
21 minutos: cabezazo de Thiago Almada
El mediocampista ofensivo pisó el área con mucha convicción y realizó un testazo que salió por encima de los tres palos de Weibmar Asprilla.
18 minutos: volea sin éxito de Marcos Acuña
El Huevo sacudió un zurdazo desde la medialuna que pasó cerca del arco rival.
16 minutos: tercera ocasión fallada por Driussi
El ex hombre del Austin de la MLS apareció por sorpresa sobre el segundo palo, pero no le pudo dar dirección de arco a su cabezazo y terminó rechazando la pelota a un costado.
12 minutos: se despertó Independiente Santa Fe
Hugo Rodallega aprovechó una pelota suelta en las inmediaciones del área para ensayar un disparo desviado.
11 minutos: otra combinación de Montiel y Correa
El extremo picó al vacío para recibir un pase de Cachete antes de sacudir un potente derechazo que pegó en la parte externa de la red.
7 minutos: Thiago Almada se animó desde lejos
El ex Atlético de Madrid llevó peligro a través de un tiro libre frontal, que obligó al despeje del arquero de Independiente Santa Fe.
4 minutos: nueva oportunidad de Driussi
Una combinación entre Ángel Correa y Gonzalo Montiel derivó en un centro atrás de Cachete en el área a la dirección del punta, que finalizó el avance con un tiro desviado.
50 segundos: Driussi tuvo la primera jugada del partido
El delantero, quien volvió a la titularidad tras una lesión, ensayó un remate en el área que se marchó por encima del travesaño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.