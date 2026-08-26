Marcelo Fuentes tras el triunfo de Patronato: "El mérito es total y absolutamente de los jugadores"

La victoria de Patronato ante Atlanta significó un desahogo para el equipo y marcó el inicio con triunfo del quinto ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador del Rojinegro. Tras el 2-0 conseguido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el técnico destacó el rendimiento colectivo, valoró la respuesta táctica de sus dirigidos y remarcó que el mérito fue de los futbolistas.

En entrevista con Elonce, Fuentes reconoció que Atlanta generó dificultades durante algunos pasajes del encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional, principalmente a través del juego directo. Sin embargo, consideró que Patronato logró acomodarse y recuperar el control. "El primer tiempo, por ahí con juego directo, nos complicaron, pero después volvimos a dominar. El equipo no se desordenó y entraron muy bien los cambios", analizó.

El entrenador también ponderó la capacidad del plantel para ejecutar lo trabajado durante los pocos días que tuvo al frente del equipo. "Todos hicieron lo que habíamos hablado que había que hacer y cuando eso sucede se achica el margen de error. Hoy podemos estar disfrutando de que ganamos una final, nada más que eso", expresó.

Fuentes destacó el nivel de atención y la tranquilidad del equipo

Consultado sobre qué pudo modificar desde su llegada, Fuentes evitó atribuirse el cambio y señaló que encontró una mejor respuesta desde lo atencional. Además, resaltó que Patronato consiguió administrar la pelota con tranquilidad cuando Atlanta quedó con diez jugadores, algo que consideró importante para sostener la ventaja.

"Hoy es la felicidad de sentir el desahogo. Pudimos arrancar el primer partido juntos sumando tres puntos que son importantes", afirmó. Asimismo, insistió en reconocer el trabajo que el plantel venía realizando antes de su llegada y sostuvo que su intención será potenciar los aspectos positivos que ya mostraba el equipo.

Fuentes fue contundente al distribuir los méritos por la victoria. "Son los mismos jugadores. El mérito es total y absolutamente de ellos, porque yo lo único que hice fue hablar, ver alguna particularidad", sostuvo. También aseguró que volvió a observar rendimientos individuales muy altos y proyectó que algunos futbolistas podrían transformarse en futuras ventas importantes para la institución.

La emoción de volver al banco de Patronato

El partido también tuvo un significado especial para Fuentes, quien inició su carrera como entrenador en Patronato en 1997 y ahora atraviesa su quinto ciclo en el club. Al ingresar al campo de juego saludó a los hinchas y se tocó el escudo, un gesto que posteriormente explicó desde su vínculo afectivo con la institución.

"Estaba emocionado, pero como soy exageradamente detallista y profesional, se pasó rápido y después estuvimos muy atentos al partido", contó. Y agregó: "Es el club en el que más partidos dirigí, así que estoy sumamente feliz".

Al explicar por qué aceptó regresar en una situación deportiva compleja, Fuentes reconoció que el componente afectivo resultó determinante. "El afecto en mí tiene mucho que ver. Los conozco de gurises, como decimos acá", manifestó.

Patronato piensa en el próximo compromiso

Al ser consultado por determinados jugadores, el DT valoró el trabajo de Augusto Picco y también se refirió al ingreso de Benjamín (Bravo), a quien ya había observado anteriormente. "Entiende mucho el juego en esa posición", señaló Fuentes, quien destacó especialmente su capacidad para tomar decisiones y darle continuidad a la circulación de la pelota.

Patronato venció 2-0 a Atlanta: la palabra de Marcelo Fuentes

"Creo que se encadenaron muchos buenos rendimientos y el que no pudo lucir dejó la piel en la cancha", resumió el entrenador. Patronato consiguió así una victoria fundamental tanto desde lo numérico como desde lo anímico para afrontar el tramo decisivo de la competencia.

El plantel volverá a entrenarse este jueves con la mira puesta en su próximo desafío. El Rojinegro recibirá el domingo a Almagro, desde las 15:30 horas en el estadio Grella, con el objetivo de sostener el impulso conseguido ante Atlanta y continuar sumando puntos en la pelea por mantener la categoría.