La UCR Paraná reunió a distintos sectores internos para comenzar a definir una estrategia electoral rumbo a 2027. Encabezados por Manuel Tennen, plantearon fortalecer la identidad partidaria, elaborar una propuesta propia y recuperar protagonismo en la ciudad.
La UCR Paraná comenzó a delinear una propuesta para recuperar la intendencia en 2027, durante un encuentro que reunió a dirigentes y referentes de diferentes sectores internos del radicalismo. La convocatoria estuvo encabezada por Manuel Tennen y tuvo como eje la construcción de una alternativa propia para las próximas elecciones municipales.
Durante la reunión, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la unidad partidaria, recuperar protagonismo político y reconstruir el vínculo directo con los vecinos. La intención expresada fue avanzar primero en una estrategia y un programa propios para después discutir la participación radical dentro de una eventual alianza electoral.
Tennen reivindicó anteriores administraciones radicales y mencionó, entre otros antecedentes, las intervenciones en el Parque Urquiza, la Peatonal y la Plaza de Mayo, además del impulso a espacios culturales. Según sostuvo, esas experiencias deberían funcionar como punto de partida para una nueva propuesta.
El planteo de recuperar protagonismo
“Tenemos que volver a la gente, a la calle, a los barrios. Volver a escuchar, ayudar, proponer y acompañar. Esa es una tradición del radicalismo que no podemos perder”, afirmó Tennen durante el encuentro.
Los dirigentes coincidieron en que el proceso no debería limitarse a una construcción electoral, sino incluir debate y elaboración programática. También plantearon que la UCR debería dejar un papel secundario y recuperar capacidad de conducción de cara a los comicios de 2027.
“La alianza que eventualmente se construya tiene que encontrar al radicalismo con identidad, con propuestas y con vocación de conducir. No como un mero socio que aporta experiencia o desarrollo territorial, sino como un protagonista principal”, señalaron los participantes.
La presencia de Alicia Aluani
Otro de los puntos planteados estuvo relacionado con las candidaturas. Los dirigentes consideraron que primero deberá intentarse alcanzar consensos internos y que, si no fuera posible, las postulaciones tendrán que definirse mediante mecanismos transparentes y democráticos.
Del encuentro participaron referentes provenientes de distintos sectores internos y de otros espacios. Entre las presencias se destacó la de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, en medio de las conversaciones políticas para construir una alternativa electoral en Paraná.
“Paraná necesita una alternativa y el radicalismo tiene con qué construirla. Tenemos dirigentes, militantes y estructura. Pero fundamentalmente tenemos que recuperar el vínculo con la gente”, concluyó Tennen al sintetizar los objetivos del espacio de cara a 2027.