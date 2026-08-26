El ministro de Economía anunciaría medidas para impulsar el crédito hipotecario

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles a las 10 una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, en la que anunciará nuevas medidas económicas, según informó oficialmente el Gobierno tras una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada. Según trascendidos del Gobierno, se espera que el titular del Palacio de Hacienda anuncie un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

La presentación tendrá lugar en un escenario marcado por la reciente suba del dólar mayorista por encima de los $1.500, tras varias semanas de tensión en el mercado de pesos y volatilidad en las tasas de interés. A la vez, la actividad económica muestra una recuperación dispar, con sectores que avanzan y otros que todavía atraviesan dificultades.

En relación con los créditos hipotecarios, el Gobierno analiza que el FGS de ANSES licite depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos, con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda. La iniciativa es estudiada por Economía junto con el Ministerio de Capital Humano y todavía no está definida.

El mecanismo contemplaría licitaciones competitivas de los recursos del FGS, en las que los bancos ofrecerían distintas tasas para captar depósitos a largo plazo. De esta manera, las entidades podrían obtener financiamiento durante varios años y reducir el descalce entre sus depósitos de corto plazo y los créditos hipotecarios de largo plazo, sin que el fondo previsional tenga que comprar directamente las hipotecas.

El anuncio también llegará luego del pedido del presidente Javier Milei a sus funcionarios para que salgan a “militar y defender el modelo”, en medio de cuestionamientos internos sobre el impacto del programa económico en el consumo, el empleo y la situación de las empresas.

La conferencia se realizará en el Palacio de Hacienda, poco antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir dos proyectos centrales para la estrategia económica del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas forman parte de la agenda con la que la administración de Milei busca consolidar su programa económico y reforzar su hoja de ruta hacia las elecciones de 2027.

La confirmación de la conferencia surgió después de una nueva reunión de la Mesa Política, en la que el Gobierno repasó la agenda legislativa y distintos temas de gestión. Otro de los ejes fue la sesión que el Senado celebrará este jueves para tratar pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

El último anuncio de Luis Caputo

La última conferencia de prensa encabezada por Caputo tuvo lugar el pasado 13 de agosto, cuando el Gobierno anunció una flexibilización de los créditos en dólares para permitir que todas las empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, incluso aquellas que no generan ingresos vinculados con exportaciones.

La normativa estableció que los bancos podrán destinar a esas financiaciones hasta el equivalente al 15% de sus depósitos en dólares. Además, los préstamos quedaron alcanzados por exigencias prudenciales más estrictas: un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a operaciones comparables y una exposición crediticia computada por 1,25 veces.

En aquella oportunidad, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el objetivo era aumentar la capacidad prestable del sistema financiero y generar incentivos para que los dólares de los argentinos ingresen y permanezcan en los bancos.

Caputo también anticipó que el Ejecutivo trabajaba en alternativas para ampliar el crédito hipotecario. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) licite depósitos a largo plazo para que los bancos cuenten con más fondeo destinado a hipotecas. (Ámbito)