Juan José Bahillo advirtió por el endeudamiento y pidió reconstruir el vínculo con la gente

REDACCIÓN ELONCE
Juan José Bahillo analizó en Elonce la situación económica, cuestionó el rumbo nacional y habló del futuro del peronismo entrerriano. “Realmente la gente no está llegando a fin de mes”, afirmó el diputado provincial, que también se refirió al escenario electoral de 2027.
Juan José Bahillo analizó la situación económica y política de Entre Ríos y del país durante una entrevista en Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Stream FM 98.7. El diputado provincial del Partido Justicialista afirmó que observaba un marcado deterioro en las economías familiares, con dificultades para llegar a fin de mes, aumento del endeudamiento y temor creciente a perder el empleo.
El legislador sostuvo que esa realidad podía observarse en distintos sectores sociales y productivos. “A la gente le está yendo muy mal. Es innegable que le está yendo muy mal”, expresó. En esa línea, agregó: “Realmente la gente no está llegando a fin de mes. Eso genera una angustia muy importante”.
Bahillo consideró que el deterioro de los ingresos se había profundizado desde el inicio del gobierno nacional y describió un proceso en el que muchas familias agotaron primero sus ahorros para luego recurrir a diferentes formas de financiamiento. “Hoy el otro problema importante que tenemos es el endeudamiento de la familia”, afirmó.
Endeudamiento, salarios y gastos familiares
El diputado señaló que, además de las dificultades para cubrir los gastos mensuales, se había incrementado la preocupación por la estabilidad laboral. “Hoy está apareciendo otro de las preocupaciones más importantes junto con estas dos que es el temor a perder el trabajo”, manifestó durante la entrevista.
Bahillo sostuvo que la situación no debía interpretarse como una dificultad coyuntural. A su entender, el escenario económico era consecuencia de decisiones estructurales adoptadas desde diciembre de 2023.
“El debate es quién paga esas correcciones o ese ajuste”, planteó. Luego sostuvo: “Acá indudablemente lo pagaron los sectores medio y los sectores bajos”. También contrapuso esa situación con la de determinados sectores económicos que, según evaluó, resultaron beneficiados por el esquema nacional.
El impacto del modelo económico en Entre Ríos
Bahillo afirmó que Entre Ríos se encontraba especialmente expuesta a la caída del consumo debido a las características de su matriz productiva. Según explicó, gran parte de la actividad provincial dependía del mercado interno, a diferencia de provincias más vinculadas a actividades energéticas, mineras o hidrocarburíferas.
También hizo referencia al peso creciente que habían adquirido los servicios sobre los ingresos familiares. “Cuando vos vas al incremento de los servicios, gas, electricidad, transporte, alquileres, combustible, estás en un promedio del 450% más o menos”, señaló.
El legislador sostuvo que el incremento de los gastos fijos había superado ampliamente la recuperación de los ingresos. “Hoy están arriba del 20%”, explicó sobre la incidencia de determinados servicios en los presupuestos familiares y agregó que, sumando la morosidad, una porción importante de los ingresos quedaba comprometida antes de afrontar alimentación, vestimenta y otros gastos.
Las elecciones y el futuro del peronismo
Consultado sobre el escenario político provincial, Bahillo recordó el acuerdo electoral alcanzado anteriormente entre Rogelio Frigerio y el Gobierno nacional y estimó que el gobernador volvería a intentar un entendimiento. “No tengo dudas que lo va a hacer porque ya lo hizo”, expresó al analizar la posibilidad de nuevas negociaciones.
También manifestó su rechazo a una eventual eliminación de las PASO en Entre Ríos. “Eliminar las PASO es un retroceso institucional importante. Yo soy un defensor de las PASO”, afirmó. Según explicó, las primarias permitían una mayor participación de los ciudadanos y otorgaban transparencia a la selección de candidaturas.
En ese contexto, planteó que el peronismo debía fortalecer su organización interna y priorizar la construcción de consensos. “Tenemos que trabajar fuertemente primero en un ordenamiento del peronismo y después fuertemente la unidad”, sostuvo. No obstante, reconoció que las internas podían constituir una herramienta cuando los acuerdos no fueran posibles.
Bahillo y su participación política rumbo a 2027
El exintendente de Gualeguaychú también fue consultado sobre la posibilidad de competir por la Gobernación o regresar a la conducción municipal. Evitó confirmar una candidatura y sostuvo que el objetivo principal debía ser elaborar una propuesta colectiva antes que impulsar proyectos individuales.
“Yo tengo una sola definición: voy a seguir en política”, señaló. Luego remarcó que el peronismo debía reconstruir la confianza perdida en las elecciones de 2023 y escuchar a diferentes actores sociales antes de presentar una propuesta electoral.
“Tenemos que armar un programa de gobierno creíble”, expresó Bahillo y afirmó que esa construcción debía incluir a trabajadores, comerciantes, pymes, sectores productivos y representantes de la salud pública. Sobre su lugar personal en ese proceso, concluyó: “Obviamente que a mí me gustaría estar en esa discusión”.