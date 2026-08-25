Condenaron al hombre que cazó un yaguareté: recibió tres años de prisión en suspenso

El hombre que cazó un yaguareté en Formosa reconoció el hecho durante un juicio abreviado y recibió la pena máxima contemplada por la Ley de Conservación de la Fauna. También deberá pagar $5 millones. Los fundamentos se conocerán el 7 de septiembre.
El hombre que cazó un yaguareté en Formosa fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso luego de reconocer que persiguió y mató al ejemplar en diciembre de 2022. Se trata de Carlos Chagra, comerciante de 52 años, quien admitió su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado y recibió la pena máxima establecida por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de la jueza Belén López Macé. El procedimiento abreviado surgió de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa del acusado y las tres querellas que intervinieron en el expediente: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
Además de la condena de prisión en suspenso, el convenio contempló el pago de $5 millones. Sin embargo, todavía resta determinar a qué organismo será destinado ese dinero. Los fundamentos completos de la sentencia y las reglas de conducta que tendrá que cumplir Chagra serán conocidos el próximo 7 de septiembre.
El acusado reconoció que cazó al yaguareté
La admisión de responsabilidad representó un cambio respecto de la postura que el acusado había mantenido hasta el momento del juicio. Chagra había negado previamente ser el hombre que aparecía en las imágenes incorporadas a la investigación y sostenía que nunca había matado un animal.
También había afirmado que el video utilizado como prueba había sido editado y aseguraba que no se encontraba en Argentina cuando ocurrió la cacería. Sin embargo, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado y posteriormente ratificarlo ante la magistrada, reconoció la persecución y la muerte del ejemplar.
El acusado admitió, además, que el daño provocado por la pérdida del yaguareté resultaba imposible de reparar económicamente. Ese reconocimiento fue destacado por una de las representantes de la Administración de Parques Nacionales que participó de la audiencia.
“Es un logro muy importante”
“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, destacó la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, quien intervino en la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.
Uno de los elementos centrales de la investigación fue un video relacionado con la cacería. “Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escuchaba decir a una voz masculina en aquellas imágenes.
El material se convirtió en una de las pruebas utilizadas para reconstruir lo ocurrido y tuvo especial relevancia ante las negativas iniciales del acusado. Finalmente, Chagra modificó su postura al momento de acordar el procedimiento abreviado y reconoció haber participado de la persecución y caza del animal.