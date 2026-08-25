Comenzará el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo este miércoles

El peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo comenzará este miércoles 26 de agosto, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida buscará establecer la autenticidad de las grabaciones y detectar posibles alteraciones.

El estudio fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo y estará a cargo de especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. El procedimiento estaba previsto originalmente para el 22 de julio, pero fue postergado y reprogramado.

La pericia avanzará pese a que Spagnuolo se negó a aportar una muestra de su voz. El exfuncionario sostuvo, mediante su defensa, que hacerlo podría vulnerar la garantía constitucional que impide la autoincriminación.

Utilizarán entrevistas públicas

Ante la negativa del imputado, el fiscal federal Franco Picardi propuso utilizar entrevistas públicas como material indubitado, es decir, grabaciones en las que no existan dudas sobre la identidad de quien habla.

El representante del Ministerio Público Fiscal sugirió recurrir a entrevistas que Spagnuolo brindó durante su paso por la función pública en Neura, La Nación+, Border y El Observador. Esos registros permitirían comparar su voz con la escuchada en los audios incorporados al expediente.

El juez Lijo rechazó el pedido de la defensa para suspender el procedimiento y resolvió que el estudio avanzara aun sin la colaboración de Spagnuolo. La medida quedó a cargo del laboratorio especializado de Gendarmería Nacional.

Las características técnicas de los archivos

En una primera etapa, los peritos deberán realizar una caracterización técnica de las grabaciones. El análisis incluirá el formato del archivo, el códec utilizado, la frecuencia de muestreo, la tasa de bits, el número de canales, la duración y los metadatos disponibles.

Luego se efectuará una comparación de los parámetros acústicos y fonéticos de los segmentos atribuidos al exfuncionario con aquellos provenientes del material indubitado. Los especialistas tendrán que establecer el grado de compatibilidad mediante una metodología reconocida.

El objetivo será determinar si la voz que aparece en las grabaciones puede ser atribuida a Diego Orlando Spagnuolo. Las conclusiones deberán incluir los márgenes de confianza y las limitaciones técnicas del procedimiento.

Buscarán posibles ediciones

Otro punto central del estudio será establecer si los archivos fueron sometidos a operaciones de edición después de su captura original. Los especialistas deberán identificar posibles cortes, empalmes o alteraciones.

En caso de detectar una manipulación, los peritos tendrán que precisar su naturaleza, los momentos exactos del audio en los que aparece y la metodología técnica utilizada. También deberán diferenciar los segmentos alterados de aquellos que no presenten indicios de modificaciones.

El informe tendrá que indicar, además, si existen grabaciones que conservaron su integridad y no evidencian ninguna operación posterior a su obtención.

La posible utilización de inteligencia artificial

El peritaje también buscará determinar si los segmentos corresponden a una voz humana captada naturalmente o si fueron generados mediante herramientas de inteligencia artificial.

Entre las tecnologías que serán consideradas aparecen los sistemas de conversión de texto a voz y de clonación vocal. Para realizar el estudio, los expertos podrán analizar parámetros como el jitter y el shimmer, la respiración natural, la articulación, el espectro sonoro y la coherencia ambiental.

También podrán aplicarse detectores algorítmicos de audio sintético reconocidos en la literatura forense. Finalmente, Gendarmería deberá presentar una conclusión integral sobre el posible origen natural o artificial de los registros.

Qué se escucha en los audios

En las grabaciones atribuidas al exdirector de la ANDIS se habló de presuntas coimas y retornos relacionados con la compra de medicamentos e insumos. En uno de los registros se escucha la frase “estaban desfalcando la agencia”.

Los audios también incluyeron menciones a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. Además, se hizo referencia a un supuesto porcentaje destinado a la secretaria general de la Presidencia.

Sin embargo, las grabaciones no fueron utilizadas como prueba para fundamentar los procesamientos dictados en la causa. La Fiscalía sostuvo que el expediente reunió elementos independientes y anteriores a su difusión.

El planteo de la defensa

Los abogados de Spagnuolo solicitaron la nulidad de las grabaciones al sostener que serían falsas, presentarían cortes y podrían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial.

Semanas atrás, Lijo rechazó el pedido para suspender la pericia. El magistrado consideró contradictorio que la defensa cuestionara la autenticidad del material y, al mismo tiempo, buscara impedir el estudio destinado a esclarecer su origen.

Cuando finalice el procedimiento, los especialistas deberán informar si los segmentos corresponden a una voz humana real, si pueden ser atribuidos a Spagnuolo y si existieron ediciones o manipulaciones. El resultado podría convertirse en un elemento relevante para el avance de la investigación.