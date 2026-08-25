Pronóstico en Paraná: subirá la temperatura y anticipan tormentas para el jueves

REDACCIÓN ELONCE
El pronóstico en Paraná anticipó un marcado ascenso de las temperaturas, con una máxima de 30 grados para el jueves. Ese día podrían registrarse tormentas y lluvias, mientras que después volverían las condiciones más estables.
El pronóstico en Paraná mostró un importante cambio de las condiciones meteorológicas para los próximos días, con un progresivo aumento de las temperaturas y la posibilidad de tormentas durante el jueves. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima podría alcanzar los 30 grados antes de un descenso térmico hacia el viernes.
Para este miércoles 26 de agosto, el organismo nacional pronosticó una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados. La jornada comenzaría con cielo mayormente nublado y posteriormente se presentarían períodos de menor nubosidad, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El viento se mantendría entre los 7 y 12 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada, aunque hacia la tarde podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. De esta manera, el miércoles funcionaría como una transición hacia condiciones mucho más cálidas previstas para el día siguiente.
Jueves con 30 grados y probabilidad de tormentas
El cambio más significativo llegaría el jueves 27, cuando se produciría un fuerte incremento de la temperatura. La mínima sería de 18 grados y la máxima llegaría a los 30 grados, lo que representaría una diferencia de siete grados respecto de la máxima prevista para el miércoles.
Sin embargo, el aumento térmico estaría acompañado por condiciones de inestabilidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones sería de entre 10% y 40%, mientras que para la tarde y la noche se mantendría dentro de esos mismos valores. El SMN representó para esos períodos la posibilidad de tormentas y lluvias.
El viento también tendría mayor presencia durante el jueves. Las velocidades previstas oscilarían entre los 7 y 12 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde aumentarían hasta ubicarse entre los 13 y 22 kilómetros por hora.
Descenso de temperatura y ráfagas para el viernes
Después del calor y la inestabilidad del jueves, el viernes 28 presentaría un cambio considerable. El organismo meteorológico anticipó una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21, es decir, nueve grados menos que el registro máximo previsto para la jornada anterior.
La probabilidad de precipitaciones sería baja, de entre 0% y 10% durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche no se esperaban lluvias. El cielo se presentaría entre parcialmente nublado y algo nublado.
Uno de los datos destacados del viernes estaría relacionado con el viento. Para la primera parte de la jornada, el SMN anticipó velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Para el sábado 29 se mantendrían las condiciones de estabilidad, con una mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubicaría entre 0% y 10%, mientras que el cielo permanecería parcialmente nublado durante buena parte del día.
El domingo 30 continuaría una tendencia similar y tampoco se observarían, según el pronóstico disponible, señales importantes de inestabilidad. Las temperaturas oscilarían entre los 11 grados de mínima y los 18 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.