Club Paracao celebró sus 80 años: “Es familia, barrio y nuestra casa”

REDACCIÓN ELONCE
El Club Paracao celebró sus 80 años con un acto que reunió a socios, trabajadores, dirigentes y autoridades. Rosario Romero destacó el rol de las instituciones deportivas y afirmó que “el Estado y los clubes tienen que formar una alianza inseparable”.
El Club Paracao celebró sus 80 años este martes con un emotivo acto que congregó a integrantes de la institución, socios, trabajadores, dirigentes y autoridades municipales. La celebración puso en valor ocho décadas de crecimiento de una entidad estrechamente vinculada con la zona sur de Paraná y reconocida por su desarrollo deportivo y social.
Durante la jornada, quienes forman parte de la vida cotidiana del club destacaron especialmente el sentido de pertenencia construido a lo largo de los años. “Estoy muy contenta, es el cumple de nuestro club, de nuestra casa. Paracao es familia, barrio”, resumió una de las mujeres presentes.
La organización del aniversario demandó varios meses de preparación. “La comisión viene trabajando arduamente desde principio de año. Estamos celebrando con la familia nuestra y Paracao es familia”, describió otra mujer durante el festejo.
Una segunda casa y 21 años de trabajo
Uno de los testimonios más emotivos fue el de un trabajador que lleva más de dos décadas desempeñándose en el club y que relató cómo acompañó el crecimiento de generaciones enteras. “Para los empleados se vive con mucha euforia, estoy muy contento por los 80 años del club. Para mí, Paracao es mi segunda casa, trabajo hace 21 años acá. Soy guardavidas y a todos estos chicos los vi en la panza de la madre, hoy los viene a correr y ahora todo el mundo viene y te saluda. Este es un club de barrio, estoy muy contento de pertenecer a esta institución, que se brinda al socio y a los empleados”, explicó.
El vínculo con la entidad también quedó reflejado entre quienes mantienen desde hace años una rutina deportiva en sus instalaciones. “Estoy muy esperanzado con que el club siga creciendo. Además, soy socio del club hace más de 15 años, vengo a nadar todos los días y ojalá que el club siga”, dijo otro de los presentes.
Otro participante resumió el valor social que tienen este tipo de instituciones en la vida cotidiana de una comunidad. “Es un montón de cosas que están pasando que hace que este evento sea muy lindo”, dijo y agregó: “Es el sentido de pertenencia que otorgan las instituciones. El club Paracao es del barrio sur de Paraná”.
El crecimiento deportivo y los talentos surgidos del club
Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes municipal, participó del aniversario y resaltó especialmente el vínculo de Paracao con la zona sur de la capital entrerriana. “Quiero felicitar a toda la familia de Paracao. Soy de zona sur y tengo mucho cariño por este club y cómo ha hecho crecer a nuestro barrio, a nuestra zona y cómo es un símbolo de la zona sur”, resumió.
El funcionario también destacó la evolución deportiva de la institución y la formación de atletas que lograron trascender las fronteras provinciales. “Es un club que crece permanentemente en todas sus facetas y tal es así que crece en la representación de nuestra ciudad a nivel nacional en lo competitivo. Hoy tenemos un jugador de este semillero como Luciano Vicentín representando a Argentina en vóley, muchos en natación que incluso muchos dan clase en Argentina”, agregó.
El festejo también permitió reencontrar a personas que estuvieron vinculadas con la conducción institucional en otras etapas. “Fue una sorpresa esta invitación y este festejo. Paracao implica vida. Ojalá siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Habiendo integrado la comisión directiva hace unos cuantos años, me doy cuenta que el club sigue creciendo”, afirmó otro hombre.
Romero destacó el papel de los clubes
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó la celebración y destacó la transformación experimentada por la entidad durante sus ocho décadas de historia. “Es un club que tiene una potencialidad extraordinaria en un barrio del sur de la ciudad, hermoso, que ha crecido en distintas disciplinas y todo con gran esfuerzo de sus comisiones directivas y de todos sus socios”, indicó.
En ese sentido, la jefa comunal puso el foco en la función que cumplen las instituciones barriales en la formación y el desarrollo de deportistas. “El deporte a mano de los clubes es lo que sostiene la presencia de Argentina en el mundo porque si no fuera por los clubes, el deporte no se sostiene. El deporte, el Estado y los clubes tienen que formar una alianza inseparable”, agregó.
Finalmente, Romero sintetizó el presente de la institución y el significado de alcanzar ocho décadas de trayectoria. “Este club tiene vida, mucha potencia y tiene mucho valor. Va a ser una jornada de fiesta”, cerró durante la celebración por los 80 años de Paracao.