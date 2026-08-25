Pidieron cinco años para policía acusado de matar a su compañero de un disparo en el norte entrerriano

El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio la causa por la muerte del policía César Raúl Benítez, ocurrida en septiembre de 2025 tras recibir un disparo cuando se encontraba junto a un compañero en un establecimiento rural del departamento Feliciano.

El fiscal auxiliar Nicolás Morabes, de la Unidad Fiscal de Feliciano, formuló el requerimiento ante el juez de Garantías Emir Artero. El acusado es el funcionario policial Juan Carlos Cerrudo, a quien le atribuyeron el delito de homicidio culposo.

La Fiscalía solicitó que Cerrudo sea condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. La acusación sostuvo que el disparo se produjo debido a una manipulación “imprudente y negligente” de una carabina semiautomática calibre .22, publicó DiarioRíoUruguay.

El disparo en el campo La Emilia

El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025, entre las 13 y las 15, en el establecimiento rural La Emilia, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 2. Benítez y Cerrudo habían llegado al lugar a bordo de una camioneta Ford F-100 y, según la hipótesis fiscal, se disponían a realizar una actividad de caza.

César Benítez

Benítez descendió del vehículo y se ubicó junto al sector trasero de la camioneta. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, se agachó en posición de “rodilla a tierra” para ajustar los cordones de sus borceguíes.

Mientras tanto, Cerrudo habría comenzado a manipular una carabina calibre .22 desde el interior de la caja de carga. Durante esa maniobra, el arma se accionó accidentalmente y el proyectil atravesó la estructura lateral del vehículo.

La bala perforó la chapa interna de la caja, atravesó elementos de la carrocería y salió por el guardabarros trasero, a una altura de 88 centímetros del suelo. Finalmente, impactó en la región frontal izquierda del cráneo de Benítez.

Las pericias incorporadas a la causa

Las tareas periciales detectaron en el orificio de la camioneta residuos de plomo, bario y antimonio. Los estudios determinaron que el disparo se efectuó desde el interior de la caja hacia el exterior.

Los informes también indicaron que no se encontraron signos de un disparo a corta distancia sobre el cuerpo de la víctima ni residuos de pólvora en las manos de los policías involucrados.

Para la Fiscalía, esas evidencias permitieron acreditar provisoriamente tanto la existencia del hecho como la participación de Cerrudo. La acusación atribuyó el resultado fatal a la falta de cumplimiento de las medidas básicas de seguridad exigidas para manipular armas.

Entre las precauciones presuntamente omitidas mencionó mantener colocado el seguro mecánico, revisar visualmente la recámara y orientar la boca del cañón hacia un espacio libre de peligro.

Benítez murió tres días después

El proyectil le provocó a Benítez una fractura expuesta de cráneo, pérdida de masa encefálica y un traumatismo encefalocraneano grave. El agente fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Pese a permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva, la gravedad de las lesiones neurológicas provocó su fallecimiento el 16 de septiembre, tres días después del disparo.

Ahora, el juez de Garantías deberá resolver el pedido formulado por la Fiscalía y determinar si la causa contra Cerrudo será remitida a juicio. El policía permanece acusado, por lo que su responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso oral.