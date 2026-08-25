Una jubilada murió tras ser atropellada por un colectivo en barrio de Buenos Aires

La víctima, de 78 años, descendió del colectivo y al iniciar la marcha quedó enganchada del pie. Ocurrió en la parada de Metrobús, ubicada sobre la avenida Cabildo y Maure, del barrio porteño de Colegiales. El caso ya está judicializado.
Jubilada murió tras ser atropellada por un colectivo en Buenos Aires. Una jubilada murió este martes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo en el barrio porteño de Colegiales. El caso ya está judicializado.
El hecho ocurrió en la parada de Metrobús, ubicada sobre la avenida Cabildo y Maure, de la ciudad de Buenos Aires; cuando la mujer, de 78 años, fue arrollada por una unidad de la línea 67 de colectivo.
Según supo saber la Agencia Noticias Argentinas, la víctima descendió del colectivo y al iniciar la marcha quedó enganchada del pie, siendo arrastrada unos metros, quedando atrapada debajo de la unidad.
Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad acudió hasta el lugar junto con médicos del SAME, quienes constataron la muerte de la mujer.
El caso ya se encuentra judicializado y se aguarda a saber qué medidas tomará la Justicia con respecto al conductor profesional.