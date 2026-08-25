Reconstruirán el cantero central de avenida Antonio Crespo y habrá reducción de calzada durante 45 días

REDACCIÓN ELONCE
El municipio inició una obra integral sobre avenida Antonio Crespo, entre Soler y Ramírez, que incluirá renovación del cantero central, drenajes, riego por goteo y bacheo. Funcionarios explicaron a Elonce que demandará unos 45 días y no habrá cortes totales.
La Municipalidad de Paraná inició una obra integral sobre avenida Antonio Crespo, entre Soler y Ramírez, que contempla la reconstrucción del cantero central, trabajos sobre los drenajes pluviales, instalación de un sistema de riego por goteo y reparaciones en la trama vial de hormigón. El plazo previsto fue de 45 días, sujeto a las condiciones climáticas, y durante los trabajos no se realizarán cortes totales del tránsito, aunque habrá reducciones de calzada.
Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos, y Melina Guerra, arquitecta municipal y coordinadora de la intervención, brindaron a Elonce detalles de los trabajos que comenzaron a ejecutarse en uno de los sectores de ingreso y egreso de la capital entrerriana.
“Se trata de la puesta en valor del cantero central de avenida Antonio Crespo, entre Soler y Ramírez; y la renovación será con mano de obra 100% municipal a cargo del área de Arquitectura”, explicó Hirschfeld. Asimismo, la intervención se desarrollará con recursos propios.
Un cantero con más de 40 años: conservarán las palmeras y sumarán vegetación
Según precisó el funcionario, la estructura existente presentaba deterioro y tenía una antigüedad superior a cuatro décadas, motivo por el cual se resolvió avanzar con una reconstrucción. “Se trata de un embellecimiento del cantero central para dividir el carril porque es un ingreso importante a la ciudad y necesitaba una renovación, así lo entendía la intendenta Rosario Romero”, argumentó Hirschfeld.
“El cantero estaba muy deteriorado, tenía más de 40 años. Era un cantero que fue hecho hace mucho tiempo, con una altura de tamaño muy chico”, explicó el secretario. La nueva estructura tendrá una elevación de aproximadamente 60 centímetros. El proyecto conservará las palmeras existentes e incorporará otras especies vegetales seleccionadas en función de las condiciones climáticas del lugar.
Hirschfeld explicó que las condiciones del cantero anterior dificultaban el desarrollo de las palmeras. “Las palmeras no tenían el soporte de tierra necesario, estaban solamente sobre la base de hormigón. Eso hace que la palmera no pudiera crecer”, detalló.
Para definir la nueva vegetación, las áreas municipales analizaron qué especies podrían adaptarse a las características del sector, especialmente durante los meses de mayores temperaturas. “Se trabajó para ver qué tipo de plantas ponemos en el lugar, una planta que aguante la temperatura, sobre todo en la época estival, el tiempo y el riego”, señaló.
Instalarán un sistema de riego por goteo
La obra también contempló modificaciones en el sistema de provisión de agua para mantener la vegetación. Para ello, Obras Sanitarias trabajó en el proyecto de una conexión que atravesará el cantero.
El objetivo fue incorporar un sistema de riego por goteo, de manera que no fuera necesario destinar camiones municipales para regar periódicamente las plantas.
“Vamos a cruzar el agua sobre el cantero central para hacerlo por goteo, para también evitar que el camión esté regando las plantas”, explicó Hirschfeld.
Trabajos sobre los drenajes y el pavimento: qué pasará con el tránsito durante los trabajos
La intervención no quedó limitada a los aspectos paisajísticos. El secretario de Servicios Públicos confirmó que también se realizarán tareas vinculadas con el escurrimiento del agua. “Vamos a canalizar el agua de los drenajes pluviales”, indicó. A esos trabajos se sumarán reparaciones sobre la calzada. “También se va a hacer el bacheo, propiamente dicho, sobre la trama vial de hormigón que tenemos en este lugar”, agregó el funcionario.
Uno de los aspectos centrales de la intervención será su impacto sobre la circulación, debido al volumen de vehículos que utiliza diariamente ese corredor.
Los funcionarios aclararon que no se previeron cortes totales, aunque sí reducciones de calzada a medida que las cuadrillas avancen sobre los diferentes sectores. “No se va a cortar totalmente el tránsito, se va a disminuir un carril. Y en los lugares donde se vaya trabajando, se va a ir comunicando”, explicó Hirschfeld.
Pidieron circular con precaución
Personal de Tránsito acompañará los trabajos y se colocará cartelería reflectiva para informar a los conductores sobre las modificaciones que se produzcan durante las distintas etapas.
“Va a estar personal de Tránsito en el lugar y va a haber cartelería refractaria que va informando los cortes paulatinamente”, precisó el secretario.
Hirschfeld pidió especialmente reducir la velocidad en el sector. “Como es un ingreso rápido de la ciudad de Paraná, luego del semáforo, pedimos que se circule con precaución”, expresó.
Una intervención sobre un corredor de alto tránsito
Por su ubicación, el tramo intervenido forma parte de uno de los corredores utilizados para ingresar y salir de Paraná y vincula el sector de avenida Ramírez con la conexión hacia el Túnel Subfluvial y la Ruta Nacional 12.
Guerra explicó que la elevación del nuevo cantero también permitirá reforzar la separación entre ambos sentidos de circulación. “Levantando un cantero central no solamente hacemos una división visual, sino también un poco acústica y lumínica entre dos arterias tan importantes, porque tienen muchísimo tránsito, como lo son el ingreso y el egreso de la ciudad”, señaló.
Cuándo finalizarán los trabajos
El municipio estimó un plazo de ejecución de 45 días, aunque su cumplimiento dependerá de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas.
“En 45 días estaríamos terminando los trabajos”, adelantó Hirschfeld, quien aclaró que las cuadrillas trabajarían durante los días de semana siempre que las condiciones climáticas lo permitieran.
Guerra coincidió sobre el cronograma previsto: “Son 45 días, si el tiempo nos acompaña”.
Mientras se desarrollen las tareas, desde el municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución por el tramo de avenida Antonio Crespo comprendido entre Soler y Ramírez, debido a las reducciones parciales de calzada que se implementarán conforme avance la obra.