Alerta por la industria: cayó la actividad y la producción automotriz bajó un 18%

La industria argentina volvió a mostrar números negativos durante julio y profundizó el escenario de estancamiento que atraviesa desde mediados de 2025. La actividad registró una caída desestacionalizada del 0,6% respecto de junio, según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

Con este resultado, la producción acumula un retroceso cercano al 2% durante los primeros siete meses de 2026. En la comparación interanual, julio habría presentado un incremento del 1,4%, aunque la entidad explicó que este avance responde principalmente a una baja base de comparación.

Los datos preliminares contrastan con la mejora informada oficialmente para junio, cuando el nivel fabril había aumentado un 0,9% mensual y un 2% interanual. Pese a esa recuperación puntual, el primer semestre terminó con una contracción del 2,2% frente al mismo período de 2025.

La construcción y el sector automotor volvieron a caer

Los despachos de cemento retrocedieron un 4,6% mensual durante julio y acumularon una baja del 3% interanual. El Índice Construya, que mide las ventas de materiales utilizados en obras residenciales, también disminuyó un 0,8%.

La comparación con 2022 expone con mayor claridad la debilidad del sector: ambos indicadores permanecen más de un 20% por debajo de los niveles registrados aquel año. En el caso de los insumos vinculados con obras pequeñas, la diferencia negativa ronda el 30%.

La industria automotriz también presentó una fuerte contracción. La producción de vehículos cayó un 6,8% respecto de junio y acumuló una disminución del 18% frente a los primeros siete meses del año pasado.

Mejoras en el acero y algunos alimentos

La producción de acero aumentó un 3,4% mensual, aunque todavía permanece un 10,9% por debajo de 2022. La actividad metalmecánica avanzó apenas un 0,1% y continúa un 17,4% debajo de los registros alcanzados hace cuatro años.

Dentro del sector de alimentos y bebidas, la producción láctea y la elaboración de bebidas crecieron un 0,9% mensual cada una. En contraste, la faena vacuna bajó un 2,8% frente a junio y acumuló una reducción interanual del 6%.

También se registraron señales negativas en el comercio exterior. Las exportaciones argentinas hacia Brasil retrocedieron un 12% durante julio, aunque conservaron una mejora acumulada del 3,8% en los primeros siete meses de 2026.

Los sectores que explican el retroceso de la industria

Los bienes durables y semidurables fueron el principal factor negativo durante el primer semestre, con una caída interanual del 21%. La menor demanda interna de vehículos, electrodomésticos y equipamiento para los hogares fue determinante en ese resultado.

Las prendas de vestir, el cuero y el calzado acumularon una contracción del 14%, mientras que las actividades vinculadas con la cosecha disminuyeron un 6%. En sentido contrario, la producción destinada al consumo masivo creció un 1,8%.

Los productos farmacéuticos, los artículos de higiene y limpieza y determinados alimentos aportaron las principales mejoras. Sin embargo, la industria continúa prácticamente estancada y su producción permanece un 11% por debajo de los niveles de 2022.