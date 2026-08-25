Calleri podría perderse la serie con Boca y San Pablo acelera por Mauro Icardi

A dos semanas del comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, San Pablo encendió las alarmas por la lesión de Jonathan Calleri. El delantero argentino debió abandonar el partido ante Chapecoense y quedó seriamente en duda para enfrentar a Boca.

El atacante sufrió una importante torcedura en el tobillo izquierdo a los 31 minutos del encuentro correspondiente al Brasileirao. Tras recibir atención médica dentro del campo, fue reemplazado y necesitó asistencia para dirigirse hacia el vestuario porque no podía apoyar el pie.

Las cámaras mostraron posteriormente a Calleri sentado en el banco de suplentes, con hielo sobre la zona afectada y evidentes gestos de dolor. El futbolista será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión y establecer el tiempo de recuperación.

Calleri podría perderse la serie entre Boca y San Pablo

Aunque todavía no existe un diagnóstico oficial, en Brasil estiman que podría tratarse de un fuerte esguince de tobillo. Una lesión de esas características demandaría entre dos y cuatro semanas de recuperación, por lo que su presencia en ambos compromisos está comprometida.

El partido de ida se disputará durante la semana del 9 de septiembre en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará siete días más tarde en el estadio Morumbí. Los plazos reducidos aumentan la preocupación del cuerpo técnico encabezado por Dorival Junior.

URGENTE: PEOR QUE NOSOTROS SAO PAULO NO LE GANA A NADIE Y CALLERI SALIÓ LESIONADO SAO PAULO PERDIÓ frente a Chapecoense, el recontra último del Brasileirao. Hasta hoy, solo había ganado un partido. Fue en la 1era fecha el 28 de enero 1-0 a Santos y todavía sigue último a 8 de… — Boca Info (@Labocatw) August 24, 2026

La ausencia representaría una baja sensible para el conjunto paulista. Calleri es capitán, referente ofensivo y goleador del plantel, además de tener un vínculo especial con el Xeneize, club en el que jugó durante 2016.

San Pablo puso la mirada en Mauro Icardi

Ante la incertidumbre sobre la recuperación de Calleri, la dirigencia de San Pablo comenzó a evaluar la contratación de Mauro Icardi. El delantero argentino se encuentra libre desde el 30 de junio, cuando terminó su vínculo con el Galatasaray de Turquía.

El principal impedimento para concretar la operación sería el salario. Durante su etapa en el fútbol turco, el exjugador del Inter y París Saint-Germain percibía cerca de 10 millones de euros por temporada, una cifra difícil de afrontar incluso para los clubes más poderosos de Brasil.

Icardi también tendría como prioridad continuar su carrera en Europa. Lazio, Fiorentina, Olympiacos, Besiktas, Como y Real Betis aparecieron vinculados con el atacante durante el mercado de pases, aunque ninguna negociación pudo prosperar hasta el momento.

Un presente complicado en el Brasileirao

La lesión de Calleri se produjo durante la derrota por 1 a 0 frente a Chapecoense. El resultado profundizó el delicado presente de San Pablo, que lleva cuatro meses sin conseguir una victoria en el campeonato brasileño.

El Tricolor ocupa el 13º puesto con 27 puntos y se encuentra apenas tres unidades por encima de Mirassol, equipo que actualmente marca el comienzo de la zona de descenso.

Mientras intenta revertir su situación local, el conjunto paulista espera conocer el diagnóstico definitivo de su capitán y analiza posibles incorporaciones para llegar fortalecido a la serie frente a Boca.