Un viaje para auxiliar un accidente terminó en tragedia: una de las víctimas tenía 23 años y estaba por ser papá

La tragedia vial de Alta Gracia que dejó cuatro muertos sumó una historia familiar detrás de las víctimas: Danilo Díaz tenía 23 años y esperaba un hijo junto a su pareja. El joven falleció junto a tres familiares cuando regresaban hacia Bouwer después de haber atravesado, horas antes, otro accidente que había requerido su traslado a un hospital.

El choque ocurrió durante la noche del domingo en el denominado Camino de los Lecheros. En un Volkswagen Gol viajaban Díaz, Pablo César, de 42 años; Jésica Garrido, de 34; y Yanina Garrido, de 39. Los cuatro murieron luego de que el automóvil impactara contra una camioneta Dodge RAM.

Gloria, cuñada de las mujeres fallecidas, describió cómo atravesaba la familia las horas posteriores al siniestro. “Estamos muy destrozados, un dolor muy fuerte para toda la familia”, expresó en declaraciones a Telenoche y según publicó El Doce.

Habían ido a buscar a Danilo tras un accidente

La secuencia que terminó con las cuatro muertes había comenzado algunas horas antes, durante una reunión familiar. Danilo Díaz había sufrido un accidente mientras circulaba en una motocicleta por Falda del Carmen.

Tras el siniestro, el joven fue trasladado al Hospital Illia de Alta Gracia. Cuando sus familiares se enteraron de lo sucedido, varios abandonaron el encuentro para dirigirse hasta el centro asistencial y acompañarlo.

Díaz se encontraba fuera de peligro y posteriormente recibió el alta médica. A partir de ese momento, la familia inició el regreso hacia Bouwer.

Pablo César, de 42 años; Jésica Garrido, de 34; Yanina Garrido, de 39; y Danilo Díaz, de 23; víctimas de la tragedia vial en Alta Gracia.-

Retiraron la motocicleta y emprendieron el regreso

Antes de regresar, los familiares pasaron por la subcomisaría de Falda del Carmen para retirar la motocicleta de Danilo, que había quedado secuestrada después del primer accidente.

Uno de los integrantes del grupo tomó la moto y comenzó el regreso conduciendo ese vehículo. Danilo, en tanto, subió al Volkswagen Gol junto con Pablo César, Jésica Garrido y Yanina Garrido.

Los cuatro emprendieron entonces el viaje hacia Bouwer. De acuerdo con la reconstrucción conocida posteriormente, tomaron el Camino de los Lecheros con el objetivo de evitar ingresar nuevamente al sector urbano de Alta Gracia.

El choque contra una camioneta

Mientras circulaban por ese camino se produjo el impacto entre el Volkswagen Gol y una camioneta Dodge RAM conducida por Carlos Javier Ríos, de 49 años.

Las consecuencias fueron fatales para los cuatro ocupantes del automóvil. La investigación quedó posteriormente bajo intervención de la fiscalía a cargo de Diego Fernández.

La noticia provocó impacto en Bouwer, de donde eran oriundas las víctimas. “Todavía no caemos”, manifestó Gloria al referirse a la situación que atravesaba la familia después de conocer las cuatro muertes.

La familia pidió que avance la investigación

Además de describir el impacto que había provocado el hecho, la mujer reclamó que la Justicia determinara las responsabilidades en torno al choque.

“Pedimos que se haga justicia más que todo por la familia porque la está pasando muy mal”, sostuvo.

Luego agregó: “Es algo que no se puede explicar, lo único que pido es que realmente se haga justicia y no vengan poniendo plata, que se haga justicia esta vez. Es una tragedia total ver a niños llorando por su mamá, que sufren”.

Tragedia vial: una víctima estaba por ser papá.-

Una de las víctimas esperaba un hijo

Dentro de la historia familiar que rodeó al siniestro se conoció que Danilo tenía 23 años y su pareja estaba embarazada. El joven había recibido el alta pocas horas antes del choque fatal luego del accidente que había sufrido con su motocicleta.

Sus familiares habían ido hasta Alta Gracia para acompañarlo y trasladarlo nuevamente hacia Bouwer. Fue durante ese regreso cuando ocurrió el segundo siniestro.

La investigación buscaba establecer la mecánica del impacto y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Qué investigaba la Fiscalía

Según la hipótesis que analizaba la Fiscalía a cargo de Diego Fernández, la camioneta Dodge RAM habría invadido el carril por el que circulaba el Volkswagen Gol.

Los investigadores intentaban establecer si esa maniobra había provocado el impacto que terminó con las cuatro víctimas fatales.

Carlos Javier Ríos, conductor de la camioneta, quedó imputado por homicidio culposo calificado por conducción de vehículo automotor, mientras continuaban las actuaciones para determinar las circunstancias del choque.