El Gobierno aprobó la estructura de la obra social de las Fuerzas Armadas y fijó jerarquías y salarios

El Gobierno aprobó la estructura de la OSFA y estableció las jerarquías de sus autoridades. Además, creó una Gerencia General con una remuneración equivalente al 90% de la prevista para los subsecretarios.
El Gobierno nacional aprobó la estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y estableció las jerarquías que tendrán sus principales autoridades. Además, dispuso la incorporación de un gerente general por fuera del escalafón, cuya remuneración será equivalente al 90% de la correspondiente a un subsecretario nacional.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 778/2026, fechado el 24 de agosto y publicado en el Boletín Oficial. La norma completó parte de la organización administrativa de la obra social creada en febrero de este año y que funciona como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con el decreto, el presidente de la OSFA tendrá rango y jerarquía de secretario, mientras que los demás integrantes de su Directorio tendrán rango y jerarquía de subsecretario.
Crearon una Gerencia General
Uno de los principales puntos de la disposición fue la creación de la figura del Gerente General, quien tendrá la función de asistir al Directorio de la obra social.
El puesto será extraescalafonario y tendrá asignada una remuneración equivalente al 90% de la prevista para los subsecretarios. Las funciones específicas de ese cargo fueron establecidas mediante una planilla anexa al decreto.
El Ejecutivo justificó la reorganización en la necesidad de dotar a la OSFA de “la capacidad institucional necesaria para el cumplimiento de su objeto”. La medida avanzó así sobre lo dispuesto por el Decreto 88/2026, mediante el cual se había creado la nueva obra social y establecido la integración de su Directorio.
Cómo estará organizada la OSFA
La nueva normativa también aprobó formalmente las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. Los organigramas, responsabilidades y acciones de las distintas dependencias quedaron detallados en los anexos que acompañan la disposición.
Asimismo, el Gobierno incorporó cargos correspondientes a la OSFA al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Se trata del régimen utilizado para determinar las funciones ejecutivas dentro de diferentes organismos de la administración pública nacional.
Según se explicó en los considerandos, la propuesta de organización había sido elevada por el propio Directorio de la obra social y contempló también el régimen aplicable al personal que presta servicios en el organismo.
Cómo se financiará la nueva estructura
El decreto aclaró que los gastos derivados de la implementación de la estructura serán atendidos con los créditos presupuestarios ya asignados a la OSFA. El articulado no precisó el costo total que tendrá el nuevo esquema ni estableció una ampliación presupuestaria específica.
Antes de la aprobación intervinieron áreas del Ministerio de Defensa, la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, además de los correspondientes servicios jurídicos.
La reorganización entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. La norma se concentró en la estructura administrativa, las jerarquías y el régimen de cargos de OSFA, sin establecer en su articulado modificaciones específicas sobre prestaciones médicas, medicamentos, aportes o cobertura para los afiliados.