Gran Hermano tuvo una sorpresiva eliminación y cambia el rumbo de la competencia

Tamara Paganini quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada tras perder el mano a mano con Sol Abraham y se despidió con una particular frase.
Gran Hermano: Generación Dorada tuvo este lunes una nueva gala de eliminación y Tamara Paganini quedó fuera de la competencia por decisión del público. La histórica participante, que había formado parte de la primera edición argentina del reality, perdió el mano a mano final frente a Solange “Sol” Abraham.
La definición se produjo después de una noche cargada de tensión, en la que seis participantes habían comenzado en placa. A medida que avanzó la gala, el conductor fue anunciando quiénes continuarían en la casa hasta dejar frente a frente a Paganini y Abraham.
La salida significó una baja importante para la convivencia debido al protagonismo que Tamara había adquirido durante esta edición. Su eliminación también modificó el escenario de alianzas y estrategias de cara a las próximas instancias del programa.
Seis participantes comenzaron la gala en placa
La nominación había dejado a seis jugadoras en riesgo, cada una acompañada por un exparticipante. Sol Abraham estaba junto a Tomy Riguera; Mariela Pietro, con Campanita; Pincoya, con Brian Sarmiento; Yisela “Yipio” Pintos, junto a Titi Tcherkaski; Luana Fernández, con Danelik; y Tamara Paganini, junto a Nazareno Pompei.
La primera en recibir la confirmación de que continuaba en el reality fue Luana Fernández, quien obtuvo apenas el 0,1% de los votos. “¡Gracias gente! Los amo...”, expresó después de conocer la decisión de la audiencia.
Luego fue salvada Mariela Pietro, quien aprovechó la ocasión para volver a manifestar sus sentimientos por el Turco García, después del desplante que había protagonizado durante las bodas realizadas dentro de la casa.
La definición quedó entre Tamara y Sol
Con el correr de la noche también salieron de la placa Pincoya y Yipio, por lo que la eliminación quedó finalmente en manos de dos participantes que habían ganado protagonismo durante la competencia: Sol Abraham y Tamara Paganini.
La expectativa aumentó hasta que se conoció la decisión definitiva del público. Tamara fue quien recibió los votos necesarios para abandonar Gran Hermano, mientras que Sol consiguió permanecer en carrera.
El resultado causó sorpresa entre los participantes debido al recorrido de Paganini y al lugar que había ocupado dentro de la convivencia. La jugadora había regresado al formato más de dos décadas después de su primera experiencia televisiva y se convirtió nuevamente en una de las figuras reconocibles del programa.
La despedida de Tamara Paganini
Tras conocer el resultado, Paganini se tomó la eliminación con buen humor y saludó a sus compañeros antes de atravesar la puerta de salida. También dedicó unas palabras a Gran Hermano y anticipó un futuro reencuentro con quienes permanecieron en competencia.
“Gente, fue un placer... Big, esta historia no termina, vos sabés... ¡Te amo! Chicos, los espero afuera con asado. ¡Chau!”, expresó Tamara antes de abandonar definitivamente la casa.
De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada perdió a una de sus participantes más reconocidas y abrió una nueva etapa de la competencia. Con Paganini fuera del juego, los participantes que permanecen en la casa deberán reacomodar sus estrategias y alianzas ante las próximas nominaciones.