Fentanilo contaminado: la extitular de ANMAT negó responsabilidades y apuntó contra otra ex funcionaria

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, amplió este lunes su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo contaminado, respondió preguntas durante cerca de cuatro horas y buscó desligarse de las responsabilidades que se investigan por las fallas en los controles a los laboratorios.

La audiencia comenzó a las 10 y marcó un cambio respecto de sus anteriores presentaciones, ya que Bisio había presentado un escrito y, en esa oportunidad, se abstuvo de contestar preguntas. Ahora decidió ampliar su descargo ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Durante su declaración, la ex funcionaria rechazó tener responsabilidad directa en los hechos que son objeto de investigación y señaló a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), también acusada en el expediente.

Bisio también buscó desligar al actual ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, de cualquier responsabilidad vinculada con las inspecciones realizadas a los laboratorios investigados, una cuestión que había generado atención dentro del expediente y en el ámbito político.

La causa analiza, entre otros puntos, la actuación de los organismos encargados del control sanitario.

La ampliación de la indagatoria se produjo luego de que Bisio solicitara volver a declarar antes de que se definiera su situación procesal. La ex titular de la ANMAT había recuperado la libertad junto a Mantecón Fumadó tras abonar una caución de 75 millones de pesos cada una.

De esta manera, la declaración incorporó un nuevo capítulo a la investigación por el fentanilo contaminado: Bisio respondió preguntas, negó responsabilidades en las irregularidades bajo análisis y apuntó hacia la ex directora del INAME, mientras la Justicia continúa con la investigación sobre la actuación de los distintos organismos y funcionarios involucrados en la cadena de controles. (Noticias Argentinas)