¿Llega la tormenta de Santa Rosa? Qué dice el pronóstico para Entre Ríos

Llega el cierre de agosto y, como pasa todos los años, todos se preguntan: ¿va a llegar la tormenta de Santa Rosa? El mito está tan metido en la cultura argentina que pocos se cuestionan si detrás de la tradición hay realmente un evento atmosférico real o si solo se trata de una coincidencia.

Para entender qué pasa de verdad con las lluvias por estas fechas hay que mirar dos cosas: la física del aire en el cambio de estación y las estadísticas de lluvia registradas durante más de un siglo en la zona central de la Argentina.

La explicación física: aire tropical y el fin del estiaje invernal

A diferencia de lo que sostiene el relato popular, los meteorólogos coincidimos en que no existe una tormenta única, excepcional o predestinada para el 30 de agosto. Lo que ocurre es un proceso natural de transición estacional entre el invierno y la primavera.

Durante junio, julio y buena parte de agosto, el centro y el norte del país suelen atravesar su período más seco del año. En otras palabras, los meses donde no abundan las tormentas. En esos meses predominan masas de aire frío, seco y estable que llegan desde el sur continental o el océano Pacífico y que, de generar precipitaciones, lo hacen en formas de débiles lluvias o lloviznas. Sin embargo, hacia finales de agosto el sol gana altura en el horizonte, los días se alargan y el suelo empieza a entibiarse.

Ese cambio térmico activa la circulación del norte. Empiezan a llegar pulsos de aire muy húmedo y cálido desde la cuenca del Amazonas y el Atlántico tropical hacia la región pampeana y el Litoral. Cuando esta masa húmeda se cruza con los últimos frentes fríos intensos que todavía avanzan desde la Patagonia -vestigio de un invierno que se retira de a poco-, la atmósfera pierde estabilidad de golpe.

El choque térmico alimenta el desarrollo de nubes profundas de tormenta (las conocidas cumulonimbus), que provocan ráfagas, actividad eléctrica intensa y lluvias copiosas. Así, la famosa "Santa Rosa" marca en realidad el puntapié inicial de las tormentas primaverales en nuestra región.

¿Qué muestran los datos históricos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) analizó la serie histórica de datos del Observatorio Central de Buenos Aires para medir la efectividad real del mito. Los resultados aclaran bastante el panorama.

Si se toma como referencia estricta el 30 de agosto, la frecuencia de tormentas severas con descargas eléctricas es sorpresivamente baja: ocurre en menos del 10 % de los años. Es decir que acertar el día exacto de la festividad resulta muy poco frecuente.

Ahora bien, la creencia popular otorga un margen de tolerancia cómodo. La regla no escrita indica que la tormenta puede desatarse cinco días antes o cinco días después de la fecha (del 25 de agosto al 4 de septiembre). Al estirar la muestra a esa ventana de diez días, la estadística cambia: en torno al 56 % de los años se registra al menos una jornada de tormenta en la franja central del país.

El sesgo de memoria y la variación regional

Que ocurra en poco más de la mitad de los años explica por qué la costumbre se mantiene viva. Entra en juego el llamado sesgo de confirmación: si diluvia entre fines de agosto y principios de septiembre, cuando ya estamos entrando en la temporada de tormentas, todos recuerdan que Santa Rosa "cumplió". Si en cambio hay sol y buen tiempo, el episodio pasa desapercibido o la gente supone que la tormenta se atrasó unas semanas.

Por otro lado, la influencia de este cambio atmosférico no es pareja en todo el territorio nacional. El ingreso de humedad tropical afecta sobre todo a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y las provincias del Noreste. En cambio, en regiones como Cuyo, el Noroeste o la Patagonia -donde los inviernos tienen otro régimen de precipitaciones- este tipo de tormentas de fin de agosto directamente casi nunca se producen, indica el sitio Meteored.

En conclusión, la Tormenta de Santa Rosa es el resultado de la combinación entre una creencia popular arraigada y un fenómeno meteorológico con explicación científica. La fecha está determinada por el santoral católico, pero desde el punto de vista climático, simplemente coincide con las primeras evidencias de la llegada de la primavera: el aumento de la humedad, el ascenso de las temperaturas y el consiguiente desarrollo de tormentas propias de la transición estacional.

Qué dice el pronóstico

La última semana de agosto en Entre Ríos estará marcada por un cambio en las condiciones meteorológicas, con temperaturas moderadas y el avance de un área de inestabilidad que podría provocar lluvias durante el jueves. Las mayores probabilidades se concentrarán sobre los departamentos del sur provincial, próximos a Buenos Aires y Uruguay.

El escenario estará condicionado por un fuerte contraste térmico entre el norte y el centro del país. Mientras una masa de aire cálido mantendrá temperaturas elevadas sobre Formosa, Chaco y Santiago del Estero, el aire más frío permanecerá instalado en Buenos Aires y avanzará sobre sectores cercanos a Entre Ríos.

El jueves será la jornada con mayor probabilidad de lluvias. Las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre Buenos Aires, el Río de la Plata y Uruguay, aunque el sistema también alcanzará al sur de Entre Ríos.

Las probabilidades disminuirán hacia el norte y el oeste de la región pampeana. Por este motivo, no se espera un episodio generalizado sobre todo el territorio entrerriano, sino lluvias de distribución irregular y con mayor presencia en los departamentos del sur. ¿Será la tormenta de Santa Rosa?