Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar y qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional

La tormenta de Santa Rosa 2026 volvió a instalarse entre las consultas meteorológicas habituales con la llegada de la segunda mitad de agosto. Sin embargo, todavía no existía una fecha confirmada para un episodio de tormentas que pudiera asociarse con esta tradición y la meteorología indicaba que era prematuro anticipar si habrá un temporal fuerte hacia el final del mes.

El período utilizado habitualmente por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para analizar el fenómeno comprende desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre, es decir, los cinco días anteriores y posteriores al 30 de agosto. Esa ventana constituye una referencia climatológica y no significa que exista un pronóstico de tormentas para esas jornadas.

De hecho, el fenómeno no necesariamente se produce cada año ni tiene que ocurrir exactamente el 30 de agosto. Los registros históricos muestran que hubo años sin actividad eléctrica durante esa ventana y otros en los que las tormentas aparecieron varios días antes o después de la fecha asociada con Santa Rosa de Lima.

Cuándo podría llegar la tormenta de Santa Rosa 2026

Para determinar si habrá una tormenta de Santa Rosa durante 2026 será necesario esperar a que la última semana de agosto ingrese dentro del alcance de los pronósticos meteorológicos de corto plazo. A medida que aumenta el horizonte temporal, disminuye la precisión para establecer dónde, cuándo y con qué intensidad pueden desarrollarse tormentas.

Por eso, aunque diferentes tendencias puedan anticipar períodos más húmedos o condiciones favorables para precipitaciones, todavía no resulta posible establecer un día concreto para el eventual fenómeno. La atención deberá concentrarse especialmente entre el 25 de agosto y los primeros días de septiembre.

Para que se desarrollen tormentas tendrán que coincidir varios factores atmosféricos: disponibilidad de aire cálido y húmedo, suficiente inestabilidad y la llegada de algún frente o perturbación capaz de generar movimientos ascendentes y favorecer la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Qué es realmente la tormenta de Santa Rosa

Desde el punto de vista científico, la tormenta de Santa Rosa no constituye una categoría meteorológica específica. Tampoco presenta características particulares que permitan distinguirla de cualquier otro episodio de actividad eléctrica ocurrido durante el año.

El nombre surgió de una tradición religiosa y cultural que, con el paso del tiempo, quedó asociada con las tormentas que suelen aparecer durante la transición entre el invierno y la primavera. En términos meteorológicos, por lo tanto, se trata de tormentas comunes que coinciden temporalmente con la festividad.

Según la definición meteorológica internacional, una tormenta implica una descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta mediante relámpagos y truenos. Este tipo de fenómenos se vincula con nubes convectivas que también pueden provocar chaparrones intensos, ráfagas fuertes y granizo, aunque no necesariamente dejan grandes cantidades de lluvia.

Por qué pueden aumentar las tormentas a fines de agosto

Durante buena parte del invierno las tormentas suelen ser menos frecuentes en amplias zonas de la Argentina debido a que la atmósfera dispone de menor energía que durante la primavera y el verano. Hacia finales de agosto, esa situación comienza gradualmente a modificarse.

La radiación solar sobre el territorio aumenta y pueden producirse ingresos de aire más cálido y húmedo desde el norte. Al mismo tiempo, todavía persisten masas de aire frío que avanzan desde latitudes altas, mientras distintas perturbaciones circulan desde el oeste en niveles medios de la atmósfera.

El encuentro de esas masas de aire y la presencia de mecanismos que favorezcan el ascenso del aire pueden generar condiciones propicias para tormentas, especialmente en sectores del centro y este del país. Esa dinámica explica por qué los episodios de actividad eléctrica son posibles cerca del 30 de agosto, pero no garantiza que ocurran todos los años.

Qué reveló un análisis de 118 años

Un estudio realizado por el SMN examinó los registros del Observatorio Central Buenos Aires entre 1906 y 2023 para establecer con qué frecuencia se produjeron tormentas alrededor de la fecha de Santa Rosa. Para el análisis se tomó el período comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Cuando durante esa ventana se había registrado más de una tormenta, el estudio contabilizó aquella que produjo la mayor cantidad de precipitación. El resultado permitió poner en perspectiva una creencia popular muy extendida en la Argentina.

De los 118 años analizados, se registraron tormentas en 67 oportunidades, lo que representó aproximadamente el 57% de los casos. El dato indicó que el fenómeno fue relativamente frecuente, aunque también demostró que estuvo lejos de repetirse de manera inexorable todos los años.

Los antecedentes de lluvias más abundantes

El análisis histórico también mostró grandes diferencias entre los distintos episodios. Algunas tormentas dejaron apenas unos milímetros, mientras que otras estuvieron acompañadas por acumulados mucho más importantes.

Entre los registros destacados apareció 1923, con 99,1 milímetros. En 1942 se contabilizaron 97,2 milímetros; en 1956, 96,7 milímetros; y en 1967 el acumulado alcanzó los 89,8 milímetros. Los valores evidenciaron que existieron eventos significativos, aunque no representan una regla para todos los años.

También hubo episodios muy importantes que quedaron fuera de la ventana utilizada por el SMN. Un ejemplo ocurrió en agosto de 2005, cuando entre los días 20 y 23 se acumularon 188,4 milímetros. Aunque popularmente aquellas precipitaciones fueron vinculadas con Santa Rosa, técnicamente quedaron fuera del período climatológico tomado para el estudio.

¿Santa Rosa siempre trae un temporal fuerte?

Los datos históricos también permiten descartar otra de las ideas asociadas habitualmente con el fenómeno: que Santa Rosa debe manifestarse necesariamente como una tormenta particularmente intensa o como el temporal más importante de la temporada.

Puede presentarse con lluvias moderadas, tormentas aisladas o acumulados escasos. Incluso podría haber precipitaciones dentro de la ventana tradicional sin que se registre actividad eléctrica, requisito fundamental para que meteorológicamente pueda hablarse de una tormenta.

Por ese motivo, un período de varios días con lluvia cerca del 30 de agosto no necesariamente constituye la tradicional Santa Rosa. Para identificar un episodio de este tipo debe existir actividad eléctrica, aunque la denominación continúe siendo fundamentalmente popular y no una clasificación científica.

En qué zonas es más probable que ocurra

La llamada tormenta de Santa Rosa tampoco afecta necesariamente a toda la Argentina. Las condiciones más favorables suelen encontrarse en el centro y el este del territorio nacional, donde existe mayor disponibilidad de humedad durante la transición hacia la primavera.

En esas regiones, el transporte de aire cálido y húmedo desde el norte puede combinarse con el avance de frentes fríos y perturbaciones atmosféricas. Esa interacción favorece el desarrollo de tormentas en provincias del centro y el Litoral cuando están presentes los demás ingredientes necesarios.

La situación es diferente en sectores del noroeste argentino, donde la marcada sequedad característica de esta época del año disminuye considerablemente la probabilidad de actividad eléctrica. Por eso, una tormenta registrada en Buenos Aires o en la región central no implica que el fenómeno deba repetirse simultáneamente en todo el país.

El origen de una tradición de más de cuatro siglos

El nombre está vinculado con Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa nacida en América y patrona de Lima, Perú, América y Filipinas. La tradición se remonta al siglo XVII y a un episodio ocurrido en la capital peruana.

Según el relato popular, en 1615 una flota de corsarios se aproximó a Lima y Rosa de Lima encabezó plegarias ante la posibilidad de un ataque. Una fuerte tormenta habría impedido finalmente el desembarco, episodio que posteriormente quedó asociado con su figura.

Tras la reforma del calendario litúrgico de 1969, la celebración general de Santa Rosa pasó al 23 de agosto. Sin embargo, en países como Argentina y Perú continuó arraigada la conmemoración tradicional del 30 de agosto, fecha que también se utiliza como referencia para los análisis climatológicos del fenómeno.

Qué habrá que observar en los próximos días

Para conocer si habrá una tormenta de Santa Rosa 2026, los indicadores decisivos comenzarán a aparecer en los pronósticos de corto plazo. Entre ellos estarán el ingreso de humedad desde el norte, el comportamiento de las temperaturas, la aproximación de frentes fríos y las perturbaciones que circulen en niveles medios y altos.

Si esos elementos coinciden durante los últimos días de agosto o las primeras jornadas de septiembre, podrán desarrollarse tormentas en distintas regiones del país. La ubicación y la intensidad solo podrán determinarse con mayor certeza cuando las fechas se encuentren dentro del horizonte de los pronósticos operativos.

Hasta entonces, no existe una tormenta de Santa Rosa 2026 confirmada ni una fecha precisa para su llegada. Los antecedentes indican que existe una posibilidad climatológica concreta alrededor del 30 de agosto, pero los propios registros históricos muestran que el fenómeno no ocurre todos los años y que, cuando aparece, su intensidad puede variar considerablemente.