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Sociedad Control sanitario

Interceptaron un camión con media tonelada de frutas sin declarar en el Túnel Subfluvial

El cargamento incluía limones, limas, uvas carentes del Documento de Tránsito Vegetal electrónico. Senasa ordenó regresar el transporte hacia su lugar de origen junto con la mercadería observada, tras constatar la infracción vigente.

14 de Agosto de 2026
Fruta descubierta en el Túnel Subfluvial.
Fruta descubierta en el Túnel Subfluvial.

El cargamento incluía limones, limas, uvas carentes del Documento de Tránsito Vegetal electrónico. Senasa ordenó regresar el transporte hacia su lugar de origen junto con la mercadería observada, tras constatar la infracción vigente.

Un camión que transportaba frutas y verduras fue detenido durante un control realizado en el Túnel Subfluvial. Al revisar la carga, se detectaron 500 kilos de productos que no contaban con la documentación sanitaria obligatoria.

 

El procedimiento involucró a un Scania G410 con semirremolque, conducido por un hombre de 31 años domiciliado en Colón. El vehículo trasladaba diferentes productos frutihortícolas.

 

 

Entre la mercadería fueron encontrados 250 kilos de limones y limas, además de otros 250 kilos de uvas. Ninguno de esos productos estaba respaldado por el Documento de Tránsito Vegetal electrónico, conocido como DTV-e.

 

Senasa ordenó el regreso del transporte

 

Ante la irregularidad detectada en el puesto del Túnel Subfluvial, se solicitó la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

 

Tras controlar la carga y la documentación disponible, el organismo constató la infracción y dispuso que el camión regresara a su lugar de origen con los 500 kilos observados.

 

Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

 

La mercadería no fue decomisada durante el procedimiento. La medida adoptada consistió en impedir que continuara su traslado hasta que se regularizara la situación sanitaria correspondiente.

 

Para qué sirve el documento faltante

 

El DTV-e permite identificar el origen y el destino de determinados productos vegetales durante su circulación. Su utilización busca garantizar la trazabilidad de las cargas y reducir el riesgo de propagación de plagas.

 

 

El Senasa establece que este documento es obligatorio para el traslado de cítricos, entre ellos limones y limas, además de uvas y otras frutas. La emisión se realiza mediante el sistema digital habilitado por el organismo.

 

El camión quedó habilitado únicamente para retornar hacia el punto de partida. El procedimiento en el Túnel Subfluvial concluyó con el registro de la infracción y la intervención del organismo sanitario nacional.

Temas:

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