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Un escáner descubrió contrabando millonario en Ruta 14: más de 4.000 cartones de cigarrillos y 350 kilos de pescado

Gendarmería interceptó un transporte que viajaba desde Puerto Iguazú hacia Buenos Aires. En 25 encomiendas encontraron cigarrillos extranjeros y 350 kilos de pez sable sin cadena de frío. El cargamento fue valuado en más de $116 millones.

12 de Agosto de 2026
Cigarrillos extranjeros y pescado sin cadena de frío.
Cigarrillos extranjeros y pescado sin cadena de frío.

Gendarmería interceptó un transporte que viajaba desde Puerto Iguazú hacia Buenos Aires. En 25 encomiendas encontraron cigarrillos extranjeros y 350 kilos de pez sable sin cadena de frío. El cargamento fue valuado en más de $116 millones.

Secuestraron 4.438 cartones de cigarrillos extranjeros y 350 kilos de pescado que eran transportados de manera irregular en un camión de encomiendas interceptado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 14, en Corrientes. La mercadería fue valuada en más de 116 millones de pesos.

 

El procedimiento comenzó en el Peaje Piedritas, en jurisdicción de Mocoretá, cuando efectivos del Grupo de Seguridad Vial “Piedritas” detuvieron la marcha de un camión de la empresa Bea Express. El transporte había partido desde Puerto Iguazú, Misiones, y tenía como destino José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

Ante las sospechas surgidas durante el control, por disposición del magistrado interviniente el vehículo fue trasladado hasta el Complejo Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.), ubicado en la cabecera correntina del puente internacional de Paso de los Libres.

 

El escáner detectó los bultos sospechosos

 

Una vez en el complejo, los gendarmes sometieron la carga a un control mediante un escáner de alta tecnología. El dispositivo permitió advertir la presencia de bultos sospechosos con mercadería de contrabando y productos alimenticios transportados sin la correspondiente cadena de frío.

A partir del resultado del control, los uniformados procedieron a la apertura de 25 encomiendas que habían sido retenidas. En el operativo también intervino personal de la Sección “Monte Caseros”.

Al revisar los paquetes, los efectivos contabilizaron 1.948 cartones de cigarrillos marca Gift, 1.250 de la marca Eight y otros 1.240 de la marca Hills. En total, fueron secuestrados 4.438 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

 

Hallaron 350 kilos de pez sable

 

Además de los cigarrillos, dentro de las encomiendas los gendarmes encontraron 350 kilogramos de pescado de la especie Trichiurus lepturus, conocida como pez sable, que eran trasladados sin conservar la cadena de frío requerida.

Debido al riesgo sanitario que representaban los productos y por disposición de la Justicia Federal, la totalidad del pescado incautado fue destruida y desnaturalizada de manera inmediata.

El valor total de la mercadería detectada durante el procedimiento fue estimado en más de 116 millones de pesos.

 

Intervino la Justicia Federal

 

En el caso tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, que dispuso las medidas correspondientes tras el hallazgo de la mercadería.

También participaron la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos encargados de realizar las actuaciones vinculadas con los productos incautados.

Temas:

pescado encomiendas cigarrillos
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