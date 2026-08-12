Pidieron justicia por un crimen en Diamante y exigieron que no liberen a los imputados

Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto marcharon para reclamar justicia por el crimen del joven de 31 años, asesinado de una puñalada el pasado 15 de julio en Diamante. La movilización llegó hasta las puertas de la Fiscalía, donde allegados a la víctima entregaron un petitorio y fueron recibidos por los fiscales Gilberto Robledo y Romina Blasich.

“Lo único que queremos nosotros es justicia por nuestro hermano. Lo que le hicieron no se lo merecía, era una buena persona”, expresó una de sus hermanas ante Elonce, visiblemente conmovida.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

"Cada amanecer nos enfrenta a la ausencia de un hijo, un hermano, un padre, un familiar y un amigo que ya no está como consecuencia de un hecho de extrema violencia. Vivimos con un vacío imposible de llenar y con la esperanza de que la Justicia honre su memoria mediante el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", indica el petitorio al que accedió Elonce.

La familia explicó que durante el encuentro con los fiscales recibió información sobre el avance de la investigación y que desde la Justicia les solicitaron "paciencia" mientras continuaban las medidas para esclarecer completamente lo sucedido.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

“Era el pilar de todos nosotros”

Mónica, madre de Sebastián, recordó a su hijo como una persona muy vinculada con su familia y con los chicos del barrio. Durante la entrevista, el dolor atravesó cada una de sus palabras. “Era una persona maravillosa. Jugaba al fútbol todos los días con los gurises del barrio, con los chiquitos. Para mí era todo”, expresó.

La mujer insistió en que la principal expectativa de la familia estaba puesta en que la investigación permitiera establecer responsabilidades y que quienes permanecían detenidos no recuperaran la libertad. “Queremos justicia por mi hijo. No se merecía eso. Él era una persona muy buena, maravillosa. Era el pilar de nosotros, de todos”, sostuvo.

“Lo único que pedimos es justicia”: marcharon por el crimen de Sebastián Barreto

El pedido para que los detenidos sigan privados de su libertad

Los familiares valoraron la atención recibida durante el encuentro con los fiscales Gilberto Robledo y Romina Blasich; y a éstos les solicitaron que, en caso de que durante el juicio se determine la responsabilidad penal de los cinco imputados, se les imponga la pena que legalmente corresponda, teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado y las circunstancias que resulten acreditadas en el proceso".

"Asimismo, solicitamos que, mientras la causa continúe su trámite y hasta la realización del juicio y el dictado de la sentencia definitiva, no se conceda el beneficio de prisión domiciliaria a ninguno de los imputados, sino que permanezcan privados de su libertad en una Unidad Penal o, en su defecto, en la Jefatura Departamental Diamante, conforme lo resuelva la autoridad judicial competente y de acuerdo con la normativa vigente", indicaron en el petitorio que entregaron a las autoridades judiciales.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Según explicaron familiares de Barreto, aguardaban una próxima instancia judicial vinculada con la situación procesal de los detenidos. “Cuando se cumpla el mes tenían otra audiencia y ahí se iba a ver si tenían preventiva o si los mandaban al penal”, señalaron.

La familia cuenta además con representación legal y continúa siguiendo el avance de la causa. Su reclamo central durante la movilización fue que los sospechosos permanezcan privados de su libertad mientras continúa la investigación.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

"Este pedido no nace del odio ni del deseo de venganza. Nace del inmenso dolor que atraviesa nuestra familia y de la necesidad de que la muerte de Sebastián no quede impune. Solo queremos que la Justicia actúe con firmeza, garantizando el debido proceso, protegiendo los derechos de la victima y de su familia, y asegurando que quienes resulten responsables respondan por sus actos conforme a la ley", indicaron en el petitorio al que accedió Elonce.

El acompañamiento de vecinos y amigos

La marcha reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañaron el pedido frente a la Fiscalía. Mónica agradeció especialmente el respaldo recibido desde que ocurrió el crimen. “Toda la gente que está acá es la que nos da cariño. Gracias a todos ellos porque siempre me apoyaron. Nunca nos dejan solos”, expresó.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

“Lo único que les pedimos es justicia. Por favor, que nos ayuden, que no nos dejen solos”, agregó la mujer.

Rosa, amiga de la familia, también participó de la convocatoria y recordó a Sebastián: “Era una excelente persona, una persona que quise, quiero y voy a querer siempre. Excelente hermano, hijo, y queremos justicia por él. Justicia y que no vuelva a repetirse esto”.

El crimen de Sebastián Barreto

Sebastián Barreto tenía 31 años y murió durante la noche del miércoles 15 de julio. La Policía había sido alertada sobre la presencia de un hombre gravemente herido en inmediaciones de calles Belgrano y Doctor Materi. El joven fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital San José, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, había informado que la muerte se produjo, “en principio, producto de una herida de arma blanca”. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para realizar la autopsia.

Cinco hombres fueron detenidos

A partir de los primeros elementos reunidos por los investigadores, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Diamante.

Durante los procedimientos fueron secuestradas armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Los elementos quedaron sujetos a pericias para determinar su posible relación con el homicidio.

Como resultado de los operativos fueron detenidos cinco hombres de 50, 45, 36, 25 y 23 años, todos vecinos de Diamante. La investigación busca determinar qué participación habría tenido cada uno en el episodio.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Uno de los detenidos tuvo un paso por Colón

Entre los arrestados fue identificado Santiago S., de 36 años, quien tuvo antecedentes como futbolista profesional y pasó por Colón de Santa Fe. El defensor había debutado en el primer equipo del Sabalero en 2009, durante el ciclo de Antonio Mohamed. Su identidad trascendió posteriormente en el marco de las actuaciones por el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no habían precisado públicamente el grado de participación atribuido a cada uno de los cinco detenidos, por lo que ese aspecto permanecía sujeto al avance de la investigación.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Continúa la investigación del homicidio

Desde el comienzo de la pesquisa, la Policía había descartado que el ataque estuviera relacionado con los festejos que se realizaban aquella noche en la ciudad por la clasificación de la Selección argentina en el Mundial.

“No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones”, había aclarado Celis.

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Pedido de justicia por el crimen de Sebastián Barreto en Diamante (foto Elonce)

Mientras la División Investigaciones, Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal continuaban con las actuaciones para reconstruir el ataque, la familia volvió a concentrar su reclamo en una misma expresión: “Lo único que pedimos es justicia”.