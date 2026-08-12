Violento asalto en una estancia: se llevaron dinero, armas y una camioneta que incendiaron

Cuatro hombres habrían ingresado a un establecimiento ganadero del departamento Federación tras engañar a la familia para que abriera los portones. Golpearon al propietario y a un peón, sustrajeron una suma millonaria, armas y una camioneta que luego apareció incendiada.
Un violento asalto en una estancia del departamento Federación ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando cuatro hombres habrían ingresado a un establecimiento rural, golpeado al propietario y a un trabajador y escapado con una importante suma de dinero, armas y una camioneta, que posteriormente fue encontrada incendiada.
El hecho ocurrió alrededor de las 8 en el establecimiento ganadero conocido como “La Rosalía”, ubicado en Distrito Tatutí. De acuerdo con la información preliminar difundida por Tal Cual Chajarí, los sospechosos llegaron a bordo de una camioneta Toyota o Ford Ranger de color bordó o rojo.
Los cuatro hombres habrían actuado a cara descubierta. Una vez dentro de la propiedad, redujeron al dueño y a un peón, quienes fueron golpeados durante el asalto. Además, los delincuentes provocaron daños en distintos sectores de la vivienda.
El engaño para ingresar al establecimiento
Según las primeras informaciones, antes de concretar el asalto, los delincuentes habrían llamado telefónicamente a una de las hijas del propietario.
Durante la comunicación, aseguraron que llegaban desde Paraná y necesitaban que les abrieran los portones porque pretendían recorrer el campo, que se encontraría a la venta.
De esta manera habrían conseguido acceder al establecimiento sin despertar inicialmente sospechas. Una vez dentro, concretaron el asalto y se apoderaron de una importante cantidad de dinero, que sería millonaria, además de varias armas.
Robaron una camioneta y la incendiaron
Los asaltantes también encontraron la llave de una camioneta Mitsubishi perteneciente al establecimiento y utilizaron el vehículo para escapar del lugar.
Sin embargo, varios kilómetros después, la camioneta sustraída fue encontrada incendiada, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación para intentar reconstruir el recorrido de los autores.
Por estas horas, la Policía de Entre Ríos realizaba controles en rutas del departamento Federación y desplegaba distintas medidas para intentar obtener información que permita identificar y localizar a los responsables.
Un antecedente ocurrido hace 15 años
El establecimiento rural ya había sido escenario de otro robo aproximadamente 15 años atrás. Según la información conocida sobre aquel episodio, en la investigación había resultado involucrado un funcionario policial.
La pesquisa por el nuevo asalto continuaba este miércoles y se aguardaban mayores precisiones sobre el monto exacto sustraído, las armas robadas, el estado de las víctimas y la identidad de los delincuentes.