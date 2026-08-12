La drástica decisión de Brian Lanzelotta luego de perder $17 millones en una estafa

Brian Lanzelotta atraviesa una delicada situación económica después de sufrir una estafa por $17 millones vinculada con su emprendimiento Bien Limpio. El cantante aseguró que el fraude dejó a su fábrica sin recursos para continuar funcionando y anticipó que venderá su camioneta para afrontar las obligaciones pendientes.

Durante una entrevista televisiva, el exparticipante de Gran Hermano expresó entre lágrimas el impacto que tuvo lo ocurrido. “Hace un año que vengo luchando, remándola para hacer que esto funcione. Hoy, la verdad, me dejaron arruinado”, manifestó.

El emprendimiento se dedica a la fabricación y comercialización de papel higiénico y rollos de cocina. Para sostenerlo, debe pagar $1.400.000 mensuales de alquiler, además de cubrir la compra de insumos y otros gastos operativos.

La decisión que tomó para pagar la deuda

Ante la falta de fondos, Brian Lanzelotta admitió que podría desprenderse de distintos bienes relacionados con la actividad. “Seguramente tenga que vender el fondo de comercio y las máquinas. Cuando termine acá voy a salir a reventar la camioneta porque tengo que pagar la deuda”, explicó.

El cantante también aseguró que el establecimiento no cuenta actualmente con los recursos necesarios para continuar. “Voy a tener que cerrar la fábrica porque tenía que pagar el alquiler y los insumos”, sostuvo al describir la urgencia de su situación.

Pese a que su pareja le pidió que no abandone el proyecto, Lanzelotta reconoció que perdió el ánimo para sostenerlo. “No quiero seguir ya con la fábrica. Mi señora me dice: ‘No seas boludo, no largues todo’, pero yo no tengo ganas”, confesó.

El impacto de la estafa en su familia

La crisis también modificó su rutina familiar. El artista contó que pasó varios días trabajando y repartiendo pedidos para intentar generar ingresos, lo que le impidió compartir tiempo con sus hijos. “Estuve toda la semana sin verlos. Me quedé a dormir en el galpón”, relató.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su hija lo encontró llorando e intentó ayudarlo con sus propios ahorros. “Me vino a traer la plata de los ratones y me dijo: ‘Papá, te doy mis ahorros’”, recordó conmovido.

Aunque durante el programa le propusieron difundir un alias para recibir aportes, Brian Lanzelotta se mostró incómodo con esa posibilidad. “Me da vergüenza tener que pedir prestado. ¿Por qué, si yo trabajo todos los días?”, expresó.

Como alternativa, el cantante pidió que quienes deseen respaldarlo lo hagan comprando productos de Bien Limpio. Sin embargo, reiteró que su decisión inmediata será publicar la camioneta, venderla para cancelar la deuda y analizar otro proyecto laboral: “Pago lo que debo y me voy a hacer otra cosa, porque ya está”.