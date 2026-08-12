Comienza el juicio a Lotocki por la muerte de un paciente y lesiones a cinco mujeres

Aníbal Lotocki enfrenta un nuevo juicio por el homicidio de Rodolfo Zárate, fallecido tras una cirugía estética en 2021, y las lesiones gravísimas denunciadas por cinco pacientes. También son juzgados otros profesionales de la salud y la directora de la clínica.
El médico Aníbal Lotocki comienza a ser juzgado este miércoles por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió después de someterse a una operación estética en abril de 2021. En el mismo debate deberá responder por las lesiones gravísimas que cinco mujeres atribuyeron a intervenciones realizadas entre 2009 y 2021.
El juicio quedó a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La acusación del Ministerio Público Fiscal está representada por la fiscal María Luz Castany.
El tribunal programó ocho audiencias durante agosto y septiembre. Además de Lotocki, por la muerte de Zárate son juzgados cuatro médicos y Andrea Isabel Torelli, directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la cirugía. Una instrumentadora quirúrgica enfrenta una acusación por encubrimiento.
La operación que terminó con la muerte de Zárate
Según la acusación fiscal, Zárate concurrió el 16 de marzo de 2021 al consultorio de Lotocki y acordó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía. Como parte de los estudios previos se conoció que había padecido Covid-19 y que tenía diabetes mellitus tipo II.
La intervención finalmente se realizó el 15 de abril de 2021 en CEMECO, en el barrio porteño de Caballito. El procedimiento involucró distintas zonas del cuerpo, entre ellas cuello, hombros, pectorales, brazos, abdomen, región lumbar y glúteos.
Para la Fiscalía, por la magnitud de las intervenciones y las condiciones generales del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable realizar los procedimientos en distintas etapas.
Durante la operación, según la reconstrucción incorporada al expediente, Lotocki se habría retirado del quirófano durante aproximadamente 40 minutos para participar de una audiencia virtual y habría dejado la intervención en manos de sus ayudantes.
La descompensación y muerte del paciente
Después de la cirugía, Zárate fue trasladado a una habitación. Una enfermera detectó una situación inusual en uno de los drenajes y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que el paciente regresara al quirófano para reabrir una de las heridas.
Durante la noche, Zárate permaneció con dolores y sin poder dormir. En la mañana del 16 de abril se descompensó y fue intubado mientras se solicitaba una ambulancia a su obra social.
Los profesionales que llegaron al establecimiento advirtieron la gravedad del cuadro y requirieron una segunda unidad. De acuerdo con la investigación, también señalaron que el paciente estaba “mal intubado”. Zárate sufrió posteriormente un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.
Para la acusación, Lotocki conocía los riesgos que implicaba efectuar la cirugía en esas condiciones y, pese a ello, avanzó con el procedimiento.
El fiscal que impulsó la elevación a juicio sostuvo que el médico realizó la intervención “a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte” y le atribuyó haber omitido medidas destinadas a evitar el desenlace. También fue acusado por la presunta alteración de la historia clínica.
Otros profesionales llegaron a juicio
Por el fallecimiento de Zárate también son juzgados la directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.
La Fiscalía consideró que deben responder como coautores del delito de homicidio simple.
En tanto, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek fue acusada de encubrimiento agravado. Según la imputación, habría ocultado el teléfono celular de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.
Cinco mujeres denunciaron lesiones gravísimas
El debate también concentra expedientes relacionados con cinco mujeres que denunciaron haber sufrido consecuencias permanentes tras someterse a procedimientos realizados por Lotocki.
Una de ellas es Yésica Forti, intervenida en 2016, 2019 y 2021. La Fiscalía sostuvo que sufrió daños “de carácter permanente y potencialmente incurables”. La mujer declaró que atravesó postoperatorios muy dolorosos y cuestionó las condiciones de los quirófanos.
Otra de las denunciantes es Sandra Viviana Dominguez, quien fue intervenida entre 2009 y 2015. De acuerdo con su denuncia, recibió un producto que posteriormente le provocó inflamaciones en glúteos y piernas y debió someterse a nuevos procedimientos.
La acusación sostuvo que a ambas pacientes se les introdujeron materiales de relleno permanentes sin que su procedencia, naturaleza, marca y cantidades fueran informadas debidamente antes de las intervenciones ni asentadas adecuadamente en las historias clínicas.
El consentimiento informado, eje de la acusación
Uno de los puntos centrales de los requerimientos fiscales estuvo relacionado con la información que recibieron las pacientes antes de someterse a los procedimientos.
“El derecho de toda persona a decidir sobre las prácticas médicas que se realizan sobre su propio cuerpo exige que cuente previamente con información suficiente, clara y comprensible acerca de la naturaleza del procedimiento, los materiales a utilizar y los riesgos involucrados”, sostuvo la Fiscalía.
También señaló que se habrían utilizado productos químicos cuya naturaleza y cantidades no pudieron determinarse durante las investigaciones.
Por esos hechos, Lotocki llegó al debate acusado de lesiones gravísimas con dolo eventual.
Las otras pacientes incluidas en el juicio
Entre las causas acumuladas aparece también la de Julieta Cuadros, quien denunció daños derivados de una lipoescultura realizada en julio de 2011. Según la acusación, durante aquella intervención se habrían empleado productos cuya composición y cantidad eran desconocidas por la paciente.
Una situación similar fue denunciada por Paola Auzmendi a raíz de operaciones realizadas en 2009. La Fiscalía sostuvo que se habría utilizado metacrilato o una sustancia semejante sin una explicación adecuada sobre los posibles riesgos.
La quinta paciente es Beatriz Verger, intervenida durante el verano de 2010. También en este expediente se investigó la presunta aplicación de productos que la mujer desconocía y sobre cuyos riesgos, según la acusación, no habría sido debidamente informada.
Lotocki está detenido desde 2023
Lotocki permanece detenido desde octubre de 2023 por decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Además, ya fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por las lesiones ocasionadas a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación y se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, el nuevo juicio buscará determinar su responsabilidad penal por la muerte de Zárate y por las consecuencias denunciadas por otras cinco pacientes, además de establecer la eventual participación de los restantes profesionales imputados. (fuente: Fiscales)