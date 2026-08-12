Creó chipa relleno con madera comestible que sorprende con su particular sabor

Una emprendedora incorporó yacaratiá, una madera comestible, a una tradicional chipa rellena con ricota. La novedosa combinación busca rescatar sabores propios de Misiones.
Un chipa relleno con madera comestible se convirtió en una de las propuestas gastronómicas más llamativas desarrolladas en Misiones. La creación lleva ricota y yacaratiá, un producto de origen vegetal que, luego de ser procesado, adquiere una textura confitada y aporta un sabor dulce a la preparación tradicional.
La iniciativa pertenece a Mabel Schatz, propietaria de un emprendimiento que comenzó en 2015 en Eldorado y decidió experimentar con el yacaratiá hasta incorporarlo a una de las variedades de su producción, que actualmente reúne 11 alternativas.
Esta preparación comenzó a desarrollarse durante 2025 y tuvo una de sus primeras presentaciones en noviembre, en Iguazú. La intención fue aprovechar un ingrediente característico de la provincia y transformarlo en una experiencia gastronómica que pudiera despertar especialmente el interés de turistas.
¿Cómo es un chipa con madera comestible?
El yacaratiá recibe un tratamiento previo hasta adquirir una consistencia confitada, que puede compararse con la del mamón en almíbar, aunque mantiene una característica más fibrosa. Luego se combina con ricota para elaborar el relleno.
Como resultado, se presenta un contraste entre el sabor tradicionalmente salado de la chipa, la cremosidad de la ricota y el toque dulce que aporta el yacaratiá. De esta manera, la madera comestible se incorpora como un ingrediente y no solamente como una curiosidad de la preparación.
Durante las degustaciones, Schatz suele mantener el ingrediente en secreto hasta después de que las personas prueban el producto. La revelación genera sorpresa cuando los consumidores descubren que la textura dulce y fibrosa que encontraron en el interior proviene de una madera.
“No es algo solamente raro, sino que es rico y nutritivo”, explicó la emprendedora sobre la particular combinación.
Dejó la electrónica y comenzó a elaborar chipas
El emprendimiento comenzó en 2015, cuando Schatz decidió abandonar una actividad vinculada con la seguridad electrónica para dedicarse a la gastronomía.
Observó que la chipa formaba parte de la alimentación cotidiana en Misiones, pero consideró que faltaban establecimientos donde pudiera conseguirse recién horneada durante diferentes momentos del día. A partir de esa idea abrió su primer local.
Con el paso de los años comenzó a experimentar con nuevos ingredientes. A la receta tradicional se incorporaron variedades con harina de maíz, anís, cuatro quesos y queso azul, además de alternativas rellenas con carne, pollo, jamón y queso, choclo e incluso surubí.
Yerba mate y caramelo, otra combinación misionera
La madera comestible no fue el único producto regional que llegó a sus recetas. Otra de las variedades combina yerba mate y caramelo, con la intención de trasladar a la chipa sabores profundamente relacionados con Misiones.
Para elaborarla utiliza yerba orgánica en polvo y matcha producido en Eldorado. El caramelo completa la preparación y busca recuperar parte del sabor asociado al tradicional mate cocido quemado.
“Son las que más nos identifican como Misiones”, señaló Schatz al referirse a las variedades elaboradas con yacaratiá y con yerba mate y caramelo.
Actualmente, el emprendimiento ofrece 11 variedades y también comercializa chipas congeladas listas para cocinar. Los productos llegaron a distintos comercios de Eldorado, Iguazú, Posadas, San Vicente y otras localidades misioneras.
El siguiente desafío de la familia es ampliar las fronteras de comercialización. Para eso avanzan con los registros necesarios para distribuir los productos congelados fuera de Misiones y llegar a otros puntos de Argentina.
El proyecto mantiene además un perfil familiar. Schatz trabaja junto a su esposo y un grupo de mujeres participa de la elaboración de las recetas que desarrolló durante estos años. La familia también interviene en la distribución y comercialización. (MisionesOnline)